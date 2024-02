Demijen Lilard pričao je o odnosu sa Janisom Adetokumbom, pa je spomenuo i Nikolu Jokića.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Demijen Lilard (33) odlučio je da pred početak nove sezone pređe u Milvoki i da sa Janisom Adetokumbom proba da osvoji NBA titulu. Jasno je bilo da u Portlandu to neće biti moguće, pa je rešio da se pridruži drugom superstaru. Pred ulazak u završni deo sezone Baksi su treći na Istoku, ali se sjajni plejmejker muči.

Ne pruža ni blizu onakve partije kao u Blejzersima. Prosečno beleži 24,5 poena, uz 6,8 asistencija i 4,4 skoka. Pokušao je i sam da objasni šta je problem. "Još uvek učim kako da igram sa Janisom i da budem deo tima, to je sve proces i potreban je period adaptacije za obojicu. On je navikao da igra na određen način, kao i ja. Imali smo neke dobre momente, ali je ovo proces", rekao je Lilard za "Sport ilustrejted".

Ne krije da mu smetaju određeni komentari. "Potrebno je vreme da stvari dođu na svoje, nisam očekivao da će sve biti savršeno od prvog meča. Čujem razne priče i komentare 'Zašto Dejm ne šutira dobro, zašto radi ovo ili ono'. I zbog svega toga mislim da sam napravio potez u najboljem delu karijere, jer mogu da se izborim sa svim tim. Izazovi su nešto normalno u životu."

Odnos sa Grkom i dalje gradi. "Imam dobar odnos sa Janisom zaista, često pričamo. U jednom momentu će sve doći na svoje. Obojica imamo status zvezda i moramo da shvatimo kako možemo da radimo zajedno i da budemo bolji. Ne možemo da postanemo najbolji prijatelji za tri nedelje, proces je to, potrebno je vreme. Kako ćeš da reaguješ kada ja uradim nešto što ti se ne dopada? Šta ćeš da radiš kad se ja mučim ili kada meni ide odlično, a ti se mučiš? Sve su to pitanja na koja odgovor dobijaš vremenom."

Izvor: Profimedia

Tada je spomenuo Nikolu Jokića i Džamala Mareja, ubitačan tandem Denvera. "Uvek za primer tandema koristim Jokića i Mareja. Igraju zajedno šest-sedam godina i sve rade automatski, više ni ne razmišljaju. Na početku su se mnogo mučili. Nikola je imao svoje momente, pa Džamal i čim su uspeli da shvate kako to funkcioniše uspeli su da osvoje titulu. Zato i kažem, imam stvarno dobar odnos sa Janisom i potrebno je vreme da se upoznamo. Kada to učinimo bićemo spremni da idemo u 'rat' jedan za drugog. Moramo da razvijemo pravi odnos i to je to. Ne možeš da prevariš proces, imali smo dobre momente i siguran sam da možemo da budemo još bolji zajedno."

Priznao je i šta mu je bilo najteže u svemu. "Daleko sam od svoje dece i to mi teško pada. U Portlandu je moj život bio sređen. Majka mi živi niz ulicu, brat sa druge strane ulice, sestra je u istoj ulici, deca u školi, bila je savršena situacija. Otišao sam i mnogo vremena provodim sam. Osećam se usamljeno, jer sam porodičan čovek, moj život je moja porodica. Posle utakmice bih otišao kod njih, deca bi došla, majka, brat, rođaci, najbolji prijatelji, išli bismo na večere ili bi došli kod mene. Da me ne shvatite pogrešno, odrastao sam čovek, sve je u redu, samo hoću da pojasnim zašto sam usamljen."

Isprčao je i kako provodi dane u Milvokiju. "Sada odem na trening, pa kući i onda gledam boks i igram video igrice. Ukucam nešto na jednom sajtu za boks ili na 'Jutjubu' i molim se da ima nešto novo. Nemam nešto mnogo tu kada je život u pitanju. Međutim, ovo je bila odluka odrasle osobe, moram da nastavim da se borim i da nađem način da se borim", zaključio je Lilard koji će ove sezone inkasirati 45.640.085 dolara.