Definitivno je i kada kovčeg stići u Srbiju iz Amerike.

Srpski košarkaški trener Dejan Milojević biće sahranjen u ponedeljak, 12. februara. Legenda srpske i evropske košarke počivaće najvjerovatnije na Bežanijskom groblju.

Kovčeg sa tijelom Milojevića biće dopremljen u Srbiju u utorak iz Amerike, gdje je živio od 2021. godine i gdje je Dejan Milojević preminuo 17. januara u Solt Lejk Sitiju, na gostovanju svog tima Golden Stejt Voriorsa Juti Džez.

Milojević je rođen u Beogradu, gde je i odrastao u Padinskoj Skeli i započeo veliku karijeru, učeći košarku u Tašmajdanu, Beovuku... Na najvišu seniorsku scenu stupio je 1998. godine u dresu FMP Železnika, u Budućnosti je ostavio dubok trag od 2000. do 2004. godine, a potom je ostvario dječačku želju da zaigra za Partizan. Nosio je crno-bijeli dres do 2006. godine, posle epizoda u Valensiji i Galatasaraju pokušao je da 2009. u Partizanu i završio karijeru, ali zbog povreda to nije uspio. Potom se preusmjerio na trenersku karijeru i radeći taj posao ostavio je najdublji trag u Megi, koju je vodio čak osam godina, od 2012. do 2020. Potom je kratko sjedio na klupi Budućnosti, a 2021. postao je član stručnog štaba Golden Stejt Voriorsa, sa kojima je postao NBA šampion u timu Stiva Kera.

Amerikanci su se u suzama oprostili od velikog Miloja, a potresla ih je scena sa utakmice KK Partizan - Mega, na kojoj je više od 23.000 navijača Partizana u Štark areni poslalo poslednji pozdrav Miloju. Pogledajte kako je izgledala ta utakmica:

Stručni štab je u Milojevu čast popio rakiju pre pre utakmice nakon njegove smrti, a košarkaši Voriorsa su plakali zbog smrti svog prijatelja, saradnika, trenera koji im je pružao samo podršku... Drejmond Grin, Klej Tompson nisu krili suze, Stef Kari je nosio majicu "brate" i posvetio je Milojeviću. Voriorsi su takođe dostojno ispratili našeg Dejana, pogledajte kako: