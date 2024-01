Poznati hrvatski trener govorio je o daljem razvoju regionalne košarke i ABA lige. I njenom značaju za čitavo područje bivše Jugoslavije - i šire.

Izvor: MN Press

Legendarni jugoslovenski i hrvatski as i selektor Hrvatske Aleksandar Aco Petrović govorio je o neophodnosti ABA lige u trenutnom košarkaškom trenutku u regionu i Evropi, objasnivši da za nju u ovom trenutku ne postoji alternativa. Upozorio je i šta bi se desilo da se Evroliga "zaključa".

"Mi nemamo alternativu ABA ligi. Prebacujem se na nešto što se može futuristički desiti za dvije godine. Teoretski, Evroliga se zaključa, Partizan i Zvezda dobiju pozivnice i onda se treba imati opciju 'B', šta u tom trenutku? Tog trenutka sam možda i optimističniji po benefit koji može nastati (od ABA lige) za nacionalne selekcije, jer klubovi neće biti toliko opterećeni jurnjavom za Evroligom i Evrokupom, već će se prebaciti i davati više pažnje mladim igračima, a ova regija zaslužuje da tu bude prepoznata kao regija broj jedan ili broj dva, treba dati tu respekt Špancima, jer su oni ti koji dominiraju u ovom trenutku tim talentima", rekao je on u podkastu "AdmiralBet ABA talks".

Petrović je iskoristio i primjer Mege, istakavši da od rada tog srpskog kluba veliki benefit ima i hrvatska košarka. "Mega je izuzetak i možda neko u segmentu to ima, ali Mega je unikatan klub kada je to u pitanju i kao takvi su autohtoni i neponovljivi u ABA ligi. Ne mogu da ulazim u to koliko ima srpska košarka od toga, ali hrvatska i te kako ima. Jelavić sa 18 godina igra. Pa, čovječe...Za četiri godine možda bude i više od Šarića. Sa aspekta hrvatske košarke mogu samo da govorim pozitivno o tom projektu. Pogledajte i koliko je srpskih reprezentativaca došlo iz tog miljea"

U razgovoru sa legendarnim Žarkom Paspaljem, kapitenom naše prve, zlatne reprezentacije posle sankcija, Petrović je našao zajednički stav da je regionalno takmičenje neophodnost. Paspalj je to ovako rekao. "Sve bi trebalo geledati u kontekstu početaka, a na tim temeljima i na kontekstu ljubavi prema košarci danas sjedimo ovdje i pričamo i bez toga ne bismo ovdje sjedjeli, jer je košarka za ove prostore romantičan, dobar sport, sa dobrim rezultatima, u kojem se samo lijepe stvari dešavaju".