Bogdan Bogdanović se biranim riječima, na ivici suza, oprostio od Dejana Milojevića.

Poznati srpski košarkaš i trener Dejan Milojević preminuo je u 47. godini od posledica srčanog udara. Od njega se opraštaju klubovi, prijatelji, košarkaške legende, a smrt je veoma teško pala i kapitenu reprezentacije Srbije Bogdanu Bogdanoviću koji se među prvima oprostio od njega na mrežama.

Ipak, samo nekoliko sati kasnije morao je na teren i sa Atlantom je došao do pobjede protiv Orlanda (106:104) uz 12 poena, četiri skoka i jednu asistenciju, dok je posle susreta u razgovoru sa medijima otkrio da je razmišljao da uopšte ne nastupi. Ipak, malo je razmislio i shvatio zašto treba da igra: "Vidio sam sve u svlačionici, sve mi je prolazilo kroz misli, a i mi se borimo ovdje sa nečim da dobijemo. Mislio sam da se ne pojavim večeras jer nisam mogao da spavam, ispao sam iz svoje rutine, ali sam shvatio da Milojević to ne bi želio da uradim, pitao bi me kako sam, vodio me kroz neke stvari", kazao je Bogdanović.

"Niko u Srbiji nije mogao da vjeruje zbog tih vijesti. Taj tip je bio zvijer, uvijek pozitivan, svi su ga vidjeli kao tipa ako mu se žališ, a on se nije žalio, pa bi ti rekao daj da se smijemo. Samo bi to govorio. Vidjevši kakav je uticaj imao, to je toliko tužno. Mnogo igrača, trenera, širom svijeta, neće zaboraviti. Milojević je sjajan igrač, ali nikad nije jurio karijeru i uvijek je bila porodica na prvom mjestu. Nije jurio ni novac. Mislim da je to sjajan primjer kako treba živjeti život. Vjeruje da ako ne voliš svoj život, onda ne možeš ni da budeš najbolji na svom poslu. Ljudi nekada više cijene posao nego neke druge stvari, tako da je ovo jako tužan dan", dodao je srpski košarkaš.

