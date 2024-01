Željko Obradović imao je šta da zamjeri svojim igračima na meču protiv Cibone.

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Partizan u Zagrebu igra protiv Cibone, a Željko Obradović bio je ljut na svoje izabranike zbog poteza i odluka donijetih u napadu. U jednom momentu meča, na kraju treće dionice, povišenim tonom pričao je sa Džejlinom Smitom. Novi igrač na poziciji plejmejkera nije uradio ono što je trebalo na terenu.

Cibona je došla do lakih poena u tranziciji, pa je na 24 sekunde prije isteka trećeg kvartala iskusni stručnjak tražio tajm-aut. "Igrajte pametno, pametno. Svaki put do sada su to uradili. Uručenje, sto puta, sto puta gubimo loptu, jer se ovo dešava, jer je drugi igrač ovdje, hoćeš loptu da baciš unutra, a oni stoje tu", vikao je Obradović.

Zatim je nacrtao poslednji napad, koji je potom realizovao Koprivica zakucavanjem i vratio dvocifrenu prednost pred poslednji kvartal. "Poslednji napad, hoću pik sa Balšom, Kevine budi tu. Budite agresivni ako dođe do preuzimanja i gledajte sat za istek vremena", rekao je Obradović.

Na ovom meču Željko ne računa na Džejmsa Nanelija i Pi Džeja Doužera koji su dobili odmor posle duple evroligaške nedelje.