Još jedna čudesna partija velemajstora košarke. Šta se događa sa jednim segmentom njegove igre? Ovo je odgovor!

Nikola Jokić predvodio je Denver do pobjede protiv Indijane 117:109 u nedelju uveče prema našem vremenu! On je u drugom poluvremenu ubacio 19 od svojih 25 poena i tim pogocima dodao i impresivan učinak na svim poljima. Promašio je samo jedan od 13 šuteva, uhvatio 12 skokova i podijelio devet asistencija - uglavnom ka raspucanom krilu Majklu Porteru Džunioru, koji je ubacio sedam trojku, za ukupno 25 poena! Nevjerovatno zvuči to da je Nikola tek u pretposlednjem minutu izveo svoja jedina dva slobodna bacanja, a mnoge je iznenadilo i to da nijednom nije šutirao za tri poena. Ipak, odgovor je da to nije tako neuobičajeno za njega u prethodnim mečevima, jer nije gađao sa distance ni protiv Detroita 8. januara, niti protiv Šarlota, 2. januara. U ovoj fazi sezone, Jokić uglavnom uputi najviše dva šuta za tri po utakmici, a poslednji put je više od dva puta gađao za tri 21. decembra protiv Toronta, kada je ubacio tri trojke iz pet pokušaja nakon što je bio na krsnoj slavi Sveti Nikola kod šefa truke Reptorsa, Darka Rajakovića. Jokić je od tada odigrao 12 mečeva, zaključno sa utakmicom protiv Indijane i šutirao je za tri poena po dva puta, jednom ili nijednom. I tako mu sada odgovara!