Trener Zvezde Janis Sferopulos morao je da pohvali svog novog košarkaša.

Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES/MN press

Centar KK Crvena zvezda Meridianbet Fredi Gilespi bio je jedan od najboljih igrača u ekipi u pobedi protiv Partizana u Štark areni u evroligaškom derbiju. Posle meča, o njemu i njegovih 14 poena govorila su obojica trenera. Janis Sferopulos rekao je da je zbog prikazanih kvaliteta Amerikanac i doveden.

"Veoma sam zadovoljan svim igračima. Ovo je timska pobeda i obično ne pričam pojedinačno o igračima, ali sada moram da naglasim veliku pomoć ekipi od Fredija Gilespija, koji je uradio veliki posao u napadu i odbrani. To je razlog zašto smo ga potpisali, jer svojom energijom u odbrani može da igra defanzivu protiv svih pet pozicija, a u napadu može da završi mnogo akcija pod obručem, da hvata skokove, napadački i defanzivno. Igrač je koji nam daje veliku energiju", kazao je Sferopulos.

O Gilespiju je posle meča govorio i trener Partizana Željko Obradović, koji je njegove poene pre svega pripisao Milošu Teodosiću, Nemanji Nedoviću i "spoljnoj" liniji crveno-belih, koja je dodavala loptu Amerikancu u pravim situacijama, u kojima je na njemu bio lakši deo posla. "On je profitirao na tome što igra sa saigračima koji razumeju košarku. Pričam za spoljne igrače Zvezde. To što je uradio večeras je isključivo njihova zasluga, Nedovića, Teodosića, Jaga, Hange, svih koji su igrali... To sa njim nema velike veze", rekao je Željko Obradović.

Gilespi (26 godina, 208 centimetara) stigao je u Zvezdu 18. decembra, a u meču protiv Partizana oborio je svoj evroligaški rekord. On je u najjačem evro-takmičenju igrao još i za Bajern, u koji je stigao prošle sezone. Prethodno je u NBA ligi pokušao da se izbori za mesto u Memfisu, Torontu i Orlandu.