Beogradski Partizan zabilježio je desetu pobjedu u Evroligi.

Izvor: MN Press

Crno-bijeli su u utakmici 18. kola na svom terenu savladali Asvel rezultatom 90:77 (23:17, 27:14, 19:14, 21:32).

Asvel je ostao na začelju sa samo dvije pobjede.

Bila je ovo prva utakmica crno-bijelih u kalendarskoj 2024. godini, i pobjeda kojom su prekinuli niz od dva poraza.

Ujedno, tim Željka Obradovića je na najbolji način najavio predstojeći vječiti derbi koji se igra u četvrtak, a u kome će Crvena zvezda biti domaćin.

Svi igrači Partizana su se upisali u strijelce. Panter je postigao 22 poena, Anđušić 15, Jaramaz 11. kod gostiju Skot je postigao 24 poena, Džekson 11, a Lajti 10.

Partizan je od starta zaigrao snažnu u odbrani, dok je Kevin Panter u napadu rješavao situacije i vrlo brzo stigao do deset poena. Crno-bijeli su brzo stigli do dvocifrene prednosti i tokom meča išli i do 31 poena viška.

Crno-bijeli su stali u poslednjoj četvrtini, štedevši vodeće igrače za predstojeći vječiti derbi. Asvel je početkom poslednje četvrtine uspio da prepolovi prednost, ali ipak ne i da ozbiljnije ugrozi pobjedu crno-bijelih.