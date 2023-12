Aco Petrović pohvalno govorio o Brunu Kaboklu iz Partizana.

Izvor: YouTube/ABA league/Screenshot/MN Press

Nekadašnji hrvatski košarkaš i trener Aco Petrović pohvalio je odluku Partizana da početkom novembra angažuje centra Bruna Kabokla. Tada je istakao da je riječ o "paklenom igraču koji može da igra na obje unutrašnje pozicije", a malo po malo Brazilac - kome je baš Petrović bio selektor - pokazao je da je sve važnija karika u igri crno-bijelih.

Gostujući u podkastu ABA lige, Petrović se ponovo dotakao Kabokla i istakao da su ga iz Partizana čak zvali da se posavjetuju oko njega, dok uvjerava navijače da će najbolje od njega tek vidjeti u narednim mjesecima.

"Kad vidiš kako brani pik, pa kako postavlja blokove Doužeru i Panteru, pa protivnički centar ne uspijeva da postavi odbranu na lopti tako brzo. I još ga zaboraviš dva-tri puta na šutu na tri poena...", pohvalno je pričao Petrović o svom nekadašnjem učeniku: "Došlo je do razgovora, pitali su me, ja sam rekao samo dvije rečenice. Najvažnije je da se iskontroliše i da se sa njim mora raditi 24 sata dnevno. On zahtjeva njegu i brigu".

Petrović je podsjetio da je nedavno Kaboklo došao u Zagreb kako bi vidio Petrovića, ali su se mimoišli: "Srećan je i zadovoljan u Beogradu, a na slobodan dan je došao u Zagreb u Draženov dom u nadi da će mene pronaći. Ja tog dana ipak nisam bio tamo. Prekinuo je bio sve odnose sa Košarkaškim savezom Brazila, a ja sam letio u SAD da bih ga odobrovoljio da igra. I uspjeli smo u tome i imamo dobar odonos. Vjerujte, ovo što navijači Partizana vide, to nije ni 50 odsto koliko može Kaboklo", samouvjereno je kazao Petrović.

Na deset nastupa u evroligi ima prosjek od 12,3 poena i 4,2 skokova, dok ima slabiji košgeterski učinak u ABA ligi - 9,6 poena i 4,9 skokova.

