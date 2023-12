SC Derbi u 12. kolu Admiralbet ABA lige izgubio od Crvene zvezde - 91:77

Izvor: X/Flouter

Košarkaši SC Derbija izgubili su večeras od Crvene zvezde (91:77) u 12. kolu Admiralbet ABA lige, prenose Vijesti.

"Studenti" su pružili odličan otpor Zvezdi, bili u igri sve do posljednje četvrtine kada su "crveno-bijeli" napravili seriju 10:0, poveli 73:65 i prednost sačuvali do kraja utakmice.

SC Derbi je nakon ove utakmice na skoru 6-6, Zvezda ima samo jedan poraz.

"Čestitam rivalu na zasluženoj pobjedi. Odigrali smo dobar meč, koštala su nas posljednja tri minuta. Nije bilo fokusa. To što smo se dogovorili, nismo uradili. Razlika nije realna. Treba još raditi na nekim detaljima. Do polovine četvrte četvrtine smo uradili sve dogovoreno. Umor, ali i iskustvo jakih utakmica… Nismo mogli da pariramo Crvenoj zvezdi. Kad smo igrali protiv Partizana, u prvoj četvrtini smo igrali sa glavom kako da branimo, a ne napadamo. To smo sad popravili. Jesam zadovoljan, ali ima još dosta prostora za napredak”, rekao je nakon meča trener SC Derbija Dejan Jakara.

Ekipa je protiv Partizana loše u prethodnom kolu loše ušla u meč, večeras je situacija bila bolja.

"Teško je kada ekipa kao Crvena zvezda konstantno mijenja, stalno su novi igrači. Ima 12 igrača, skauting treba zapamtiti. Stručni štab zna to, sve u detalje, ali teže je za igrače. Čestitam im za manje-više cijelu utakmicu. Prva petorka rivala bila je defanzivno, sa Hangom i Lazićem. Partizan je počeo sa tri visoka igrača, što je vrlo neugodno za sve u Evropi, ne samo za nas. Ne mogu ništa da zamjerim za prošlu utakmicu. Morali smo da napadamo, jer smo tim koji trči i ima dobar napad. Ovaj put je bilo potrebno samo malo fokusa više, možda bi utakmica otišla u drugom smjeru", rekao je Jakara, piše portal Vijesti.

SC Derbi u narednom kolu igra gradski derbi protiv Budućnosti.

"Budućnost ima vrhunsku ekipu, sa ogromnim atletama. Možda je i teže protiv njih, nego protiv Crvene zvezde. Ovi igraju više na glavu, a kod onih je fizika na mnogo većem nivou. Svi se poznajemo, igrači poznaju i trenera i možda je i to prednost da se iznenadi Budućnost”, zaključio je Jakara.

Trener Zvezde Janis Sferopulos je pohvalio SC Derbi.

"Igrali smo protiv vrlo dobre ekipe, koja ovdje igra posebno dobro. Vrlo je teško igrati protiv njih, organizovani su i zato je ova pobjeda jako važna. Čestitam igračima na koncentraciji i trudu. Pokazali smo kvalitet u četvrtoj četvrtini, pročitali igru, igrali pametno i na kraju zaslužili pobjedu”, rekao je Sferopulos, prenose Vijesti.