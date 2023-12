Nikola Jokić neće biti srećan kako je odigrao prethodne noći u porazu Denvera.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Srpski košarkaš Nikola Jokić doživio je prethodne noći poraz sa Denverom na domaćem terenu protiv Oklahome (117:118), a slobodno može da se kaže da je Somborac bio tragičar, uprkos izvrsnoj igri. Jokić je meč završio sa 24 poena, 12 asistencija i neobično malo skokova - samo šest, dok je na kraju promašio šut za pobjedu svog tima. "Ispalio" je trojku na petnaestak sekundi do kraja koja je pogodila samo prvi obruč, da bi potom Šaj Gildžes-Aleksander to kaznio.

Kanađanin je napravio "slalom" kroz odbranu Nagetsa, pa onda šutirao u padu za dva poena - i pogodio za 118:117 na samo sekund do kraja. Ostavilo je to dovoljno Denveru da proba da napravi neko čudo, ali lopta koju je iz auta poslao Jokić za Gordona, nije stigla do njega.

Nikola Jokić tragičar Izvor: YouTube/FreeDawkins

Kod Oklahome ni Micić ni Pokuševski nisu ulazili na teren, a pored Gildžes-Aleksandera (25 poena, šest skokova i osam asistencija), odličan učinak imali su i Džejlen Vilijams (24 poena), ali i Čet Holmgren kome je falilo malo za neobičan tripl-dabl. Holmgren je imao 17 poena, 11 skokova i devet blokada na utakmici i može se reći da je namučio sve koji su igrlai protiv njega, pa čak i mnogo težeg i jačeg Jokića.

Sa druge strane, Majkl Porter Džunior je imao 20 poena i 11 skokova, Aron Gordon je dodao 16, a povratnik Džamal Marej još 15. Sa klupe su solidan doprinos dali i Braun (14) i Votson (13).

Prethodne noći niko više od srpskih košarkaša nije izlazio na parket, pošto Bogdanovića nije bilo u porazu Atlante od Klivlenda (127:119), odnosno Jovića u pobedi Majamija nad Čikagom (118:116). Što se tiče Bogdanovića, u pitanju je manja povreda članka zbog koje je odsustvovao.

NBA REZULTATI

Milvoki - Detroit 146:114

Šarlot - Filadelfija 82:135

Klivlend - Atlanta 127:119

Majami - Čikago 118:116

Minesota - Indijana 127:109

Golden Stejt - Bruklin 124:120

Denver - Oklahoma 117:118

Portland - Dalas 120:131

Sakramento - Juta 125:104

L.A. Klipers - Njujork 144:122

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:11 Lebron Džejms ispalio Nikolu Jokića Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO - M.V.)