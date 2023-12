Predsjednik Partizana Ostoja Mijailović govorio je o sportu sa Štark arenom i sa KK Crvena zvezda korišćenju te dvorane za trening.

Predsednik KK Partizan Ostoja Mijailović govorio je u jutarnjem programu TV Prva o Partizanovom sporu sa KK Crvena zvezda i sa Štark arenom o korišćenju dvorane u kojoj igra utakmice. Tačnije, klubovi i Štark arena su postigli dogovor oko korišćenja velike dvorane, ali je sada u toku spor oko korišćenja "Male arene", dvorane u kojoj treniraju crno-bijeli i u kojoj Zvezda takođe zahtijeva termine za prvi tim i mlade kategorije.

"Želim da prekinem te spekulacije koje se pojavljuju svako malo, što od Arene, što od našeg gradskog rivala", rekao je Ostoja Mijailović, uzimajući dokumente koje je stavio na sto, a koje je pokazao u emisiji uživo. "2018. godine donio sam odluku da pređemo u Arenu. Tad smo potpisali petogodišnji ugovor, on je prekinut u tom trenutku kad je došao kovid i kad je Arena postala kovid bolnica. Išli su nam troškovi po tom ugovoru i 2021. godine smo potpisali novi, petogodišnji ugovor do 2026. godine. Na dan 23.9.2021, taj ugovor je na snazi i funkcioniše do 2026. godine. Tada, zbog korone, napravili smo sporazum o reprogramu starih dugova sa Arenom i ovo ću namjerno da okrenem prema kamerama, svako da vidi, a novinari mogu da skinu, nije tajna...", rekao je Mijailović pokazujući dokument.

"Ovo je reprogram nasljeđenih ugovora iz vremena korone, sve to redovno plaćamo, nije tajna, ne dugujemo ništa... U košarci je prioritet da platite plate igračima, jer ako istekne rok u kojem morate da platite platu igraču, može da se dogodi da neko izađe iz ugovora, dobije ponudu i da nastane velika šteta klubu", dodao je on, pa se vratio na aktuelni spor sa Štark arenom.

"Nama je 5. maja 2023. stigao dopis od Arene, gdje kažu 'Želimo da raskinemo ugovor sa vama, jer nam dugujete 11 miliona dinara'. Po ugovoru, ovo je opomena za neplaćeni dug. Mi tog dana plaćamo 11 miliona dinara i obavještavamo Arenu da smo platili cjelokupan dug, da ćemo ubuduće sve plaćati redovno i da ugovor nije raskinut. Dakle, na postojeći ugovor o zakupu iz 2021, Arena 16.10.2023. nama šalje aneks ugovora za povećanje cijene. Dakle, kako ne postoji ugovor, ako mi šaljete aneks za povećanje cijene na postojeći ugovor iz 2021? Mi smo posle toga odgovorili na aneks i to više nije važno".

Govorio je i o maloj Areni, u kojoj Zvezda traži da dobije termine za trening. "Malu Arenu nikada niko nije koristio do 2019. godine, ona je bila zapušteni objekat u kom su se držale stare stvari. Mi smo za sve to vrijeme ulagali ogroman novac u medicinsku opremu, šuterske mašine, teretanu, u hiljadu stvari koje smo tamo uradili da bi naš klub imao uslove za takmičenje. Svi naši termini su tamo popunjeni i mi smo u skladu sa važećim ugovorom u Areni. To je isto kada biste mi izdali stan i rekli 'E, super, plaćajte mi kiriju i zakup i živite u mom stanu, a onda biste mi došli posle tri godine i rekli 'Dajte mi utorak i srijedu, što si uzurpirao moj stan, hoću utorak i srijedu'. To nema smisla, imamo garantovani ugovor na pet godina, sve redovno plaćamo, svi naši termini su popunjeni i ne mogu da izbacim mlađe kategorije da bismo pustili nekoga tamo. Mi smo zakupac, Arena je zakupodavac, ništa ne uzimamo, godišnje plaćamo više od 40 miliona dinara Areni".

Uz zahvalnost državi za pomoć, predsjednik Partizana apelovao je na poboljšanje košarkaške infrastrukture - za oba "vječita" rivala. "Druga stvar, da postoji klub u regionu kao Partizan, ne znam da li Panatinaikos plaća zakup svoje arene koju je dobio na korišćenje grada na 50 godina? Umjesto da neko kaže 'Partizan je turistička atrakcija, evo vam besplatno koristite sve'. Pravimo fudbalske stadione u Leskovcu, mislim da i košarka zaslužuje to. Pokrenućemo tu inicijativu, ova država ima dosta smisla za sport. Kako kažu, 'Krivo sedi, pravo besjedi', ali košarci nedostaje infrastruktura. Ali mi smo sredili malu Arenu. Šta da radim sa mladim kategorijama, da ih izbacim da treniraju na ulici prekoputa?! Mi nismo oteli Arenu, ni uzurpirali, redovno plaćamo i koristimo prostor i termine prema ugovoru. Taj ugovor je važeći. Može neko i na silu da nas izbaci, nema problema, ali onda znamo da nemamo uslove za rad". Ovako izgleda Partizanova hala za trening:

"Neću da ulazim u temu gdje je trenirao naš gradski rival. Mogao sam i ja 2017. da napravim privatnu dvoranu, pa da mi plaća rentu grad ili Partizan. Mogao sam to da uradim, ja to jako dobro znam, bavim se biznisom. Pa mi dođe bolja investicija, pa da porušim te dvorane, pa da kažem 'Dajte mi dvoranu gdje trenira Partizan'. Pa, što baš nju? Uzeli ste Pionir, pa ste ofarbali cio u crveno, da ne možemo da uđemo u njega. Pa što ste izašli iz njega? Pa ste sad došli u malu Arenu, pa je to jedina dvorana u kojoj možete da trenirate? Imate Halu sportova, imate Pionir... Imate masu hala u Beogradu, ali mislim da nedostaje infrastruktura za košarku".

"Zaista poštujem šta je naš gradski rival uradio, on takođe dosta radi na promovisanju Beograda i Srbije i kao i mi, zato nas država i pomaže i hvala na toj neizmernoj pomoći, ali mala je ovo infrastruktura za timove koji nedeljno sakupljaju 40.000 gledalaca u Beogradu", dodao je Ostoja Mijailović.

