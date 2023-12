Predsjednik Partizana govorio o finansijama crno-bijelih!

Izvor: TV Prva/screenshot

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović otkrio je gostujući u jutarnjem programu TV Prva da je budžet crno-bijelih najveći u klupskoj istoriji, 20 miliona eura. "Koliki je budžet? Reći ću vam, ali kada objasnim detaljno kako se puni naš budžet. Ako sad kažem koliki je, onda će krenuti kalkulacije ko je dao koliko... Za cjelokupnu organizaciju je budžet oko 20 miliona, ali bitno je da znate da će nam prihod od karata biti osam miliona eura i da smo od poslednja tri mjeseca platili pet miliona eura poreza državi. U ovom trenutku imamo da platimo ukupnog zaostalog duga oko tri miliona eura i neki ostatak koji se otpisuje i gdje otplaćujemo cijeli dug, to upravo rješavamo sa Poslovnom bankom, moramo da pozajmimo novac, mi iz uprave ćemo pozajmiti dio novca, dio ćemo podići dugoročni kredit, ali moram da napomenem da smo platili pet miliona eura poreza u poslednja tri mjeseca, da plaćamo redovno socijalna primanja svima, da plaćamo plate redovno, stare dugove redovno... Kad isplatimo ta tri miliona eura, nećemo imati više obaveze ni prema kome. Mi smo jedan od najstabilnijih klubova u Evropi kada su u pitanju finansije", rekao je on.

Mijailović je naglasio da ne želi da "daje luzersko mišljenje". "Ne dolazim ovde posle svake pobjede u ABA ligi ili u Evroligi da obećavam Fajnal-for, dva mjeseca nisam dolazio, niti sam ovde došao jer smo sinoć pobijedili, mi smo ozbiljna organizacija, početkom sezone smo na našoj skupštini rekli ciljeve. Obezbijedili smo jako veliki budžet, sigurno najveći budžet u istoriji Partizana. U takvim smo ambicijama da želimo u Top 8. Mi nismo dali luzersko mišljenje, pa da kažemo da hoćemo u Top 8, a da nam je budžet 17. po veličini. Ne, budžet nam je u Top 8 ekipa", kazao je on.

Govorio je i o cijenama sezonskih ulaznica i o njihovom značaju za budžet crno-bijelih. "Naše karte nisu jeftine. Ako hoćemo dobru ekipu, da nam Željko Obradović bude trener, da nam Kevin Panter bude kapiten, da imamo ovakav tim, da dobijamo ovakve ekipe, ako hoćemo da igramo Fajnal-for, to moramo da platimo... Nije tajna, svi prave famu oko budžeta. Finansije naše su javne. Na APR-u objavljujemo bilanse uspjeha i stanja i ko to zna da čita, tačno vidi kako ulazi novac i kako se troši, takođe, svi ugovori naših igrača i stručnog štaba idu u Košarkaški savez Srbije. I Evroliga traži da se ispuni finansijski plan, koji moramo da predajemo".

"VIŠE NE MOŽE KAO NEKAD - DUGUJ, PLATI DIO..."

Mijailović je poručio i da navijači kupovinom ulaznica učestvuju u klupskom svakodnevnom funkcionisanju. "Kada neko kaže 'mi dajemo pare za karte', vi ne dajetem, već kupujete da biste gledali spektakl, ovo što mi radimo. Velika zahvalnost sviima koji kupuju karte, to je veliki dio budžeta i ove i prethodnih godina. Kad je bio kovid i kad smo ostali bez karata, mi smo tu sezonu jedva preživjeli. Nama se 35 odsto budžeta puni iz karata i to Evroliga i zahtijeva, da imate održiv projekat, da ne napravite budžet za sezonu, a da sledeće ne možete da isplatite plate. Danas ELPA, udruženje igrača, jednostavno prati sve ugovore i igrač kome ne isplatite ugovor obrati se udruženju, ono Evrligi i vi ne možete da registrujete igrača ako ne platite na vrijeme. Više ne može kao nekad, da dugujete šest plata, pa da platite četiri... Više to ne postoji. Ja sam ponosan na to šta samo napravili u Partizanu, prepoznati smo u svijetu i u Evropi, danas svjetske face dolaze na utakmice Partizana, iz svijeta glume, nauke... To su spektakli".

Pohvalio je predsjednik Partizana i nastup ekipe Željka Obradovića u Litvaniji u četvrtak uveče, gdje je ostvarena važna pobjeda u Kaunasu protiv Žalgirisa. "Zaista je velika pobjeda u Kaunasu, nezgodna ekipa, nezgodno gostovanje, dosta dobri navijači, tamo su gubili i najbolji u Evropi, po pet-šest puta zaredom nisu uspijevali da lako pobijede. Velike čestitke našim igračima, stručnom štabu na čelu sa Željkom Obradovićem, a uputio bih i važnu čestitku našem medicinskom timu. Od početka sezone imali smo sedam povređenih igrača i u našem medicinskom timu uradili su veliki posao. Nije isto kad imate 18 igrača i povrijedi se sedam i kada imate 14, kao mi, i kada se povrijedi sedam. Pred meč pred Žalgirisa, Alen Smailagić dobio je jak udarac u glavu, Ognjen Jaramaz je izvrnuo zglob".

"Alen je imao veliki doprinos i bol na glavi, ali oni su veliki borci i svi se čude što igrači mnogo zarađuju, ali moramo biti realni i reći, da ako ove sezone ostvarimo ambicije u Evroligi i ABA ligi, možda budemo imali i 100 utakmica. Ulažu veliki trud igrači, treneri, ljudi u klubu, menadžmentu koji organizuje putovanja, mi koji nalazimo finansije... Veliki je tempo, iz Kaunasa idete u Beograd, pa u Valensiju, u Madrid, pa u Zadar... Naš čarter vozi gotovo pet dana i košta nas skoro 200.000 eura da bi igrači imali svježu i da bi mogli da igraju", rekao je Mijailović.