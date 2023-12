Nikola Jokić proglašen je za najkorisnijeg košarkaša velikog finala NBA lige, a njegov klub Denver Nagets je zahvaljujući njemu ostvario istorijski uspjeh i prvi put došao do titule. Ipak, o njegovom privatnom životu se zna baš malo.

Izvor: USA TODAY SPORTS / DDP USA / PROFIMEDIA

Poznato je da on već duže vrijeme živi u Denveru, gdje je svio svoje porodično gnijezdo sa suprugom Natalijom i ćerkom Ognjenom, ali i braćom Strahinjom i Nemanjom.

Kao što Nikola čuva privatnost u otadžbini, sličan je slučaj i u Americi. Tako se naš igrač svim silama potrudio da od medija sakrije svoju adresu, kako oni ne bi u hordama "kampovali" ispred njegovog doma.

Ipak, kako saznajemo od dobro obaviještenog izvora, njegova nekretnina smještena je Denveru, u dijelu grada gdje žive oni sa dubljim džepom i u kom su izgrađene brojne luksuzne kuće.

- Dio grada u kom Nikola živi s porodicom vrvi od bogataša. Ne zna se koja je kuća i zgrada luksuznija. Komšije su mu ne samo sportisti, već i uspješni poslovni ljudi, pa čak i neki glumci i muzičari. Ono po čemu je ovaj kraj specifičan je što odatle puca najljepši pogled na obližnje planine. Jokići žive u luksuznoj nekretnini u vrlo mirnoj ulici koji gleda na poznati stadion Kors fild, na kome se igraju bejzbol utakmice. Oni su brinuli jako i na enterijer, pa su posebnu pažnju obratili na visoke plafone, koji stvaraju raskošnu atmosferu. Stan je urađen u modernističkom stilu, a karakteriše ga mješavina prirodnih materijala i elegantnih završnih obrada, što rezultira jedinstvenim ambijentom - priča naš izvor.

Ono što je posebno zanimljivo je da u američkom domu Jokića, vladaju i posebna pravila za sve njihove goste, kojih se svi pridržavaju.

- Jokići su fantastični domaćini, ali imaju jedno neobično pravilo za sve goste koji im dolaze u posjetu. To znaju svi, pa su se na to i navikli. Naime, svi gosti moraju da nose identične crne papuče, kakve imaju i braća Jokić i kojima su oni "opsjednuti". Nikad nisu objašnjavali zbog čega im je to važno, ali se to poštuje bez pogovora - dodaje naš izvor, pa nastavlja:

- Braća obožavaju i svoj ogromni balkan, kao i veliko dvorište koje je cijelo u zelenilu. Oni tu uvijek provode najviše vremena kad je napolju lijepo vreme. Oni obožavaju našu hranu, posebno roštilj, pa tamo peku i ćevape i kobasice. Natalija isto voli da kuva i često to radi, ali za roštilj je uvijek zadužen jedan od braće Jokić - završava naš sagovornik.