Mornar je odigrao utakmicu sa manje oscilacija nego što je to bio slučaj do sada, ali nije mogao da izbjegne 10. poraz u Admiralbet ABA ligi.

Izvor: MONDO/Nikoleta Vukčević

Barani su u “Topolici” izgubili od Cedevita Olimpije (86:74), iako su više od 30 minuta bili ravnopravan rival objektivno boljem protivniku.

Mornar se “raspao” u posljednjoj četvrtini, kada su gosti serijom lakih poena došli od plus tri (68:65) do plus 13 (81:68).

Tim Mihaila Pavićevića je tako ostao na samo jednom trijumfu u regionalnom takmičenju…

Veders je sa 16 poena bio najefikasniji u Mornaru, Dan-Martin je imao 11, a Vranješ 10…

Matković se sa 24 istakao u pobjedničkoj ekipi.