"Večeras je bilo tužno gledati nas - u dvorani "Topolica", otkad igramo ABA ligu mislim da nikad Mornar gore nije izgledao", rekao je nakon poraza od Mege (99:65) trener Mornara Mihailo Pavićević

Izvor: YouTube/KK Mornar Bar

Košarkaši Mornara poraženi su večeras ubjedljivo od Mege (99:65) u sedmom kolu Admiralbet ABA lige, prenose Vijesti.

Mornar je na poluvremenu imao minus šest (46:40), ali je u trećoj četvrtini postigao samo šest poena, pa je poraz bio neizbježan.

"Prvi put me bilo sramota gledajući kako igramo. Otkad se bavim ovim sportom prvi put me bilo sramota. Čestitam Megi na zasluženoj pobjedi. To je nivo mnogo veći od nas. Veliki procenat naših igrača uopšte nije ni blizu ovog nivoa ABA lige. Ali, najgore je to što, ako zaostaješ što se tiče talenta, onda bi trebalo da se boriš i pokažeš želju i volju, a mi ovdje jednostavno nemamo ni to", rekao je nakon utakmice trener Mornara Mihailo Pavićević.

On je poručio da su potrebne promjene u ekipi.

"Ovako će biti teško nastaviti, moramo da napravimo rez. Da li će to biti veliki rez, da se zahvalimo jednom broju igrača, da probamo da se izvučemo do kraja sezone, jer očigledno da ova družina nema ni karaktera, ni volje ni želje. Večeras je bilo tužno gledati nas - u dvorani "Topolica", otkad igramo ABA ligu mislim da nikad Mornar gore nije izgledao", kazao je Pavićević.

Mega je odigrala još jednu dobru utakmicu i zabilježila četvrtu pobjedu u šampionatu, pišu Vijesti.

"Sigurno kvalitetan meč za nas. Utakmicu smo defanzivno otvorili kako smo željeli, došli do tempa i ritma igre za koji smo se nadali da će nam odgovarati. Nismo defanzivno odgovorili na ulazak Bojkinsa, na način na koji smo se spremali. On je prvih nekoliko lopti digao lako i pogurao ekipu Mornara da uhvati potpuni priključak do kraja druge četvrtine", rekao je trener Mege Marko Barać.

Gosti su u trećoj četvrtini primili samo šest poena i lako priveli meč kraju, prenosi portal Vijesti.

"Čini mi se u drugom poluvremenu da smo igrače Mornara tjerali na teže šuteve, iz slabijih pozicija, što smo uspjeli da iskoristimo skokovima, trčanjem na otvorenom terenu i nešto lakšim poenima. U prvom poluvremenu je Mornar imao 11 poena iz druge šanse, u drugom samo dva, to govori o našoj kontroli skoka u drugom poluvremenu, što nam je olakšalo posao. Ovo nije najbolje izdanje domaćina - ja imam poštovanje prema svemu što oni rade godinama, tako i ove sezone. Želim im puno sreće u nastavku sezone i zahvaljujem se na gostoprimstvu", zaključio je Barać.