Željko Obradović poslije meča pričao je o Tristanu Vukčeviću, Partizanu, Ponitki, Kaboklu, navijačima...

Partizan je zabilježio treću pobjedu u Evroligi. Poslije triler završnice savladao je Fenerbahče (85:84). Jurio je srpski tim zaostatak u većem dijelu meča, uspio je da stigne i da poslije drame dođe do trijumfa. Veliko slavlje bilo je u punoj beogradskoj Areni.

Poslije meča sa novinarima je razgovarao Željko Obradović. "Pobijedili smo zbog bolje igre u drugom poluvremenu. Igrali smo dva različita poluvremena. U najavi sam rekao da oni šutiraju mnogo trojki, šutirali su 9/19 u drugom 2/12. Prodana lopta ispod koša u poslednjim sekundama, čovjek bio sam... dio košarke. Uspjeli smo da se izborimo, ono što nismo u nekoliko utakmica. Od finala Superkupa, Olimpijakosa, Mege, Baskonije, sve smo izgubili na naše greške. Sada je sreća bila na našoj strani, odigrali smo pametnije. U ključnim trenucima smo igrali dobre napade, znali smo da napadamo. Prvi put nismo dozvolili da skine nijednu loptu ispod našeg koša", počeo je Obradović.

Ističe odbranu kao ključni detalj. "U poluvremenu sam rekao da nismo ni probali da igramo odbranu, toliko o odbrani, primimo 21 poen, napravimo jedan faul. Iz dana u dan, video, trening, radimo detalje, klimanje glavom i na kraju, to je tako. Kada smo 'zaratili', počeli da igramo odbranu, okrenuli smo, zato smo dobili meč. Mnogo pametnije smo igrali u napadu. Napadali smo tačno gdje treba. Ne može da se igra košarka na ovom nivou ako igraš stihijski i bez plana, prosto i jednostavno."

Ponitka je bio na parketu, Kaboklo nije. "Nadam se da će nam pomoći, imaćemo u nedelju priliku da pružimo minutažu i Kaboklu. Vidjećemo da rasporedimo, onda imamo dupli evroligaški program. Pa Cedevita u Ljubljani, pa put u Tursku, ne znam da li ćemo sa Borcem igrati u AReni ili Pioniru, vidjećemo. Nadam se da ćemo imati sve igrače na raspolaganju. Ponitka je ponovo u timu sa dva treninga, odigrao je dovoljno da pomogne, hvala mu na tome."

Pohvalio je Ponitku koji je imao važnu rolu u odbrani u poslednjoj deonici. "Sve ste vidjeli, postavljali smo veće tijelo na preuzimanju. Nije slučajno da je Hejs igrao 40 minuta, zašto? Zato što je sa njim takva košarka, falio im je Pjer, sa njima igraju na taj način 'mismeča', tako napadaju. Igrali su prov poluvreme izvanredno, pogađali šuteve za dva i tri. Radićemo to, ne možeš da igraš na isti način odbrnau. Probali smo da reagujemo, pravila igre su jasna, koncentracija, insistiram na tome. Ovo mi je 32 ili 33 sezona. Moram da objašnjavam da imaš izmjenu uvek u svakom prekidu, onda ima tu neki odbrambeni igrač koji može da uđe da brani ili napadač. Proste stvari, ko razume, razume."

Onda je uslijedilo pitanje o Tristanu Vukčeviću koji je dao 8 poena za 8 minuta u prvom poluvremenu, nije ulazio u drugom. "Tristan pomaže ekipi u napadu, odmaže u odbrani. Prosto i jednostavno. Pogodio je sve što je šutnuo, a odbrambeno, mora da se probudi i da ima neuporedivo veću želju. Pričam istu priču sa njim godinu i po dana. Konkretno, svaki trening, da mora da bude agresivniji, ne sme lak poen da primi, ima faul, napadaju ga. Ovo se ozbiljno priprema", izgovorio je Željko.

Nastavio je u istom dahu. "Ima tajm-aut gde se čuje da protivnički trener traži da napadaju Tristana. On to zna. Njegov razvoj zavisi od toga. U napadu razume, ima ruku. Sa 213 cm mora da učestvuje više u skoku. Ako smo dobli zato što nismo dozvolili skok protivniku, onda je to bio ključ. Sa svojom visoinom i rasponom ruku može da pomogne. U pojedinim je uradio, a u pojedinim nije. Nije ovo kritika samo za njega, ispadali smo mnogo u prvom dijelu, išli da presečemo lopte, zna se kako se igra odbrana u zadnjim sekundama. Nastaviće da dobija šansu.

Potom je promijenio temu. "Jel pratite koliko igraju srpski igrači? Koliko sad daju pojene srpski igrači. Za mene to nije priča, ali jeste bila jedno vreme. Da vidimo sad? Ovo je Partizan. Šta je Pi Džej? Igrač Partizana. Isto kao Kaminski, Smailagić, ovi ljudi navijaju za sve, ne samo za Srbe. Partizan nikad nije bio takav, svako ko je došao u Partizan oseća se najbolje na svijetu zbog navijača. To je to."

Na kraju se vratio na Vukčevića. "Hvala na pitanju, odigrao je napadački izvanredno, defanzivno mora da se popravi", zaključio je Obradović.