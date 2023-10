"Ovo je već četvrta utakmica u u desetak dana i to nas malo košta u stvarima u kojima moramo da budemo kvalitetniji", rekao Mijović.

"Opet smo igrali sa dosta oscilacija. Ovo je već četvrta utakmica u u desetak dana i to nas malo košta u stvarima u kojima moramo da budemo kvalitetniji. Na momente smo dobri, ali nemamo kontinuitet. Cibona je tim koji nema dubinu, ali ima ekipu koja zna da igra i koja je to pokazala do sada, iako je doživjela sve poraze", rekao je trener "plavih".