Reprezentacija Italije zna da će se boriti u četvrtfinalu Mundobasketa, što su i proslavili nakon meča, a sada zavise od dvije utakmice.

Izvor: Kurir/Dado Đilas

Košarkaška reprezentacija Italije plasirala se u četvrtinale Mundobasketa - pobjedom nad Portorikom (73:57) stigli su među osam najboljih timova turnira, a to im se kroz istoriju nije dešavalo često. Zapravo, Italija prekida užasan niz rezultata koji traje još od 1998. godine. Na Svjetskom prvenstvu koje je tada održano u Grčkoj poslednji put su igrali četvrtfinale Mundobasketa!

Ređali su se katastrofalni rezultati - tri turnira su u potpunosti propustili, jednom su bili deveti, a jednom deseti u konačnom plasmanu. Sada imaju priliku i za nešto više od samog učešća u četvrtfinalu, a za to im je potrebna pobjeda Srbije! Tim Đanmarka Poceka do kraja dana će pratiti rezultate na mečevima Srbija - Dominikanska Republika i SAD - Litvanija, kako bi saznali protiv koga će igrati na putu do polufinala.

Ukoliko Srbija pobijedi Dominikance, Italija će sa prve pozicije u nokaut fazu. Vjeruje se da će im u tom slučaju Litvanija biti rival, jer su Amerikanci veliki favoriti u međuosobnom meču protiv baltičke zemlje. Sa druge strane, pobjeda Dominikanske Republike gurnula bi Italijane na drugo mjesto, jer u međusobnom skoru imaju poraz od tima sa Kariba.

Pogledajte 00:18 Italijani slave Izvor: MONDO/Nikola Lalović Izvor: MONDO/Nikola Lalović

Podsjećamo, reprezentacija Italije nikada u istoriji nije osvojila medalju na Svjetskim prvenstvima! Najbolji rezultati su im četvrta mjesta iz 1970. i 1978. godine, a zanimljivo je da se na čak osam šampionata uopšte nisu kvalifikovali. Situacija na Evropskim prvenstvima je tek nešto bolja - poslednja medalja im je bronza iz Švedske 2003. godine, a u međuvremenu nisu ni otišli na kontinentalni šampionat 2009. godine. Dvije godine kasnije završili su tek na 17. poziciji, a zatim imali četiri uzastopna učešća u četvrtfinalima i ništa više od toga.