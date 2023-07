Jam Madar se veoma obradovao novom šefu struke sa kojim će sarađivati.

Mnogo je buke bilo oko odlaska Jama Madara iz Partizana. Otišao je u Fenerbahče kod Dimitrisa Itudisa mladi izraelski plejmejker, ali je klub tvrdio da je odluka bila jednostrana i da će izvesti na sud najperspektivnije igrača u Evropi.

Očigledno je da će Madar sezonu početi u Fenerbahčeu i da Partizan traži novog plejmejkera, ali pre nego što je zaigrao u dresu novog tima obukao je dres reprezentacije. On će igrati za Izrael u pretkvalifikacijama za Olimpijske igre i govorio je o novom početku nacionalnog tima sa trenerom Arijelom Beit-Halahmijem,

"Da se iskupimo za Eurobasket? Mnogo je ovde novih lica, cilj je da igramo dobro, a ono što je u prošlosti ostalo je u prošlosti. Fokusiramo se na ono što je ovde i sada i hoćemo da igramo najbolju košarku koju možemo i da donesemo radost ovoj zemlji. Prolazimo kroz teško vreme i to je najbolje što možemo da uradimo sa naše strane", rekao je Madar za "Sports Rabi".

Madar se sa novim selekotrom Beit Halahmijem odlično poznaje. Sarađivali su zajedno u U20 reprezentaciji koja je osvojila prvenstvo Evrope 2019. godine, a sada on ističe da jedva čeka da rade zajedno u seniorskom timu.

"Sjajno je igrati za Arijela Beit Halahmija i ja ga stvarno, stvarno volim. On je neko sa kim sa veoma povezan i srećan sam što mi je trener. Nadam se da možemo da uradimo sve što je potrebno zajedno. Velika je šteta što Deni nije tu sa nama jer sam čekao dugo da se ponovo vidimo i provedemo vreme zajedno. Verujem da je vreme sa reprezentacijom veliki plus za sve, ali on ima svoje limite. Siguran sam da je uradio sve da bi bio ovde sa nama", rekao je Madar i na kraju se osvrnuo na svoju ulogu u timu u kome je najveća zvezda: "Najvažnije u mojoj ulozi je da igram dobro, da igram zajedno sa timom i da postanemo najbolja moguća ekipa. Ako tako bude, rezultati će doći. Ali prvo i najvanije je da kao tim zajedno bijemo bitke", završio je Madar.

