Mnogi se sada pitaju da li će Broni Džejms moći da nastavi košarkašku karijeru...

Izvor: Profimedia

Zastrašujuće vijesti stigle su iz Amerike, Broni Džejms (18), sin Lebrona Džejmsa kolabirao je na treningu. On je bio na terenu univerziteta Južna Karolina (USC) i tamo je vježbao i odjednom je pao. Ustanovljeno je da je srce prestalo da kuca. Lekari su bili tu, brzom reakcijom spriječen je najgori ishod i on je sada u stabilnom stanju.

Posle svega što se dogodilo svi postavljaju jedno pitanje - da li je njegova karijera ugrožena? Mnogi ga vide kao zvijezdu u budućnosti, njegov talenat i fizičke predispozicije nijesu sporne, ali da li bi ovo moglo da rasprši njegove snove? "Rizik postoji. Pričala sam sa Lebronom prije pet godina i tada je rekao da želi da igra sa sinom i zato je još uvijek tu, hoće da zaigra zajedno sa njim. Vidjećemo da li će Bronijevo zdravlje to dozvoliti. Sigurno će ići na razna testiranja, mora da se vidi šta je razlog srčanog zastoja. Ako se to riješi, vratiće se na teren i čeka ga svijetla budućnost. Ako kojim slučajem ne bude mogao da igra košarku to će prvo biti težak udarac za sve. Međutim, upoznala sam Bronija, sjajan je momak i spreman je i za neke druge stvari u životu. Najvažnije je da je živ i zdrav. Nadam se da će moći da zaigra sa ocem u NBA", rekla je novinarka Rejčel Nikols.

Ona dobro zna i Bronija i Lebrona. "Upoznala sam ga kada je bio beba, gledali smo ga na utakmicama njegovog otaa, njegovo ime je Lebron Džejms junior, svi ga znaju kao Broni. Rekao je Lebron jednom prilikom da žali što mu je dao to ime, da bi mu bilo lakše da nije to uradio. Tada je objasnio da on nije ima oca kada je odrastao i da mu je važna povezanost sa sinom. Na neki način su zajedno odrastali. Broni se ponaša sjajno pod svijetlima reflektora, svi su ga pratili na USC i do juče je djelovalo da sve ide njegovim putem."

Istakla je da su svi bili uplašeni, što je i očekivano. "Zastrašujuće je za bilo kog roditelja, ne samo za Lebrona i Savanu, da čujete da je srce vašeg sina stalo... Imao je sreću što je bio tu, na USC-u, na treningu i da su tu bili ljekari koji su brzo reagovali. Nažalost, problemi sa srčanim zastojima dešavaju se kod mladih sportista sve češće. Prošle godine je jedan igrač imao identičnu situaciju kao Broni, kolabirao je na treningu i ljekari su mu spasili život. Ne dešava se toliko često, ali je jedan od glavnih razloga smrti kod mladih igrača. Koledži su spremni za to, zato su tu ljekari i ljudi koji su pripremljeni za takve situacije", zaključila je Rejčel Nikols.

