Svim silama je KSS pokušavao da ubijedi Nikolu Jokića da igra za Srbiju na Svjetskom prvenstvu, ali nije uspio.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast/printscreen

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić saopštio je u ponedeljak širi spisak igrača na koje računa za Svjetsko prvenstvo, a kao što već svi znaju bilo je mnogo "otkaza". Između ostalog, Srbiju ponovo neće predstavljati naš najbolji igrač Nikola Jokić koji je selektoru objasnio da "nije mentalno spreman da preuzme odgovornost", a da je konačna odluka saopštena samo nekoliko sati pred obraćanje medijima.

Pokušavali su Jokića da ubede selektor Pešić, predsednik Danilović, kapiten Bogdanović, ali i jedan od njegovih najbližih saradnika Ognjen Stojaković, inače novo ime u stručnom štabu reprezentacije Srbije. Trener zadužen za razvoj igrača Denvera će biti deo Pešićevog tima za predstojeće Svjetsko prvenstvo, potvrdio je Kari.

"Imamo dopunu u medicinskom stafu, trenera za fizičku pripremu, pojačanje i u košarkaškom delu. Sve radimo da servisiramo naše igrače na najbolji mogući način. Do sada je to bila odlična saradnja, obostrana. Očekujemo da će se to nastaviti i dalje. Ognjen Stojaković je prihvatio poziv, krasna je osoba i sigurno će nama biti od velike pomoći i meni lično", poručio je Pešić tokom obraćanja medijima, a od ranije su uz njega Marinović, Kostić i Kosović.

Inače, Stojaković je sa Jokićem praktično radio od njegovog prvog dana u NBA ligi, a više puta je isticao koliko je Somborac divna osoba. "Ovo je moje mišljenje, sada potkrepljeno i dokazima - Jokić je najbolji evropski košarkaš koji je igrao u NBA ligi. I, možda je ovo smela izjava, Jokić je jedan od deset najboljih svih vremena! Trenutno, najbolji košarkaš na svijetu koji je oborio sve moguće rekorde. Promijenio je način na koji se igra košarka", rekao je Stojaković u jednom nedavnom intervjuu, a ni Jokić ne krije da je i te kako Ogijeva zasluga što je toliko napredovao od dana u Megi.

Svjetsko prvenstvo se igra od 25. avgusta do 10. septembra na Filipinima, Indoneziji i Japanu, a Srbija će u Manili u grupnoj fazi igrati protiv Kine, Južnog Sudana i Portorika.

