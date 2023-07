Nikola Mirotić je slobodan igrač, a prije konačnog raskida sa Barselonom moraće da uradi samo još jednu stvar.

Izvor: Profimedia

Vijest o prekidu saradnje Barselone i Nikole Mirotića izazvala je očekivani zemljotres u košarkaškoj Evropi, gdje već svi očekuju da dosadašnji lider Barse potpiše za Partizan. U međuvremenu, Nikola će morati da ide na sud sa Barselonom, jer je klub jednostrano raskinuo saradnju sa njim, praktično mu dao otkaz, nakon što dvije strane nisu uspjele da se dogovore oko isplate preostalog novca iz naredne dvije godine ugovora. A u pitanju je astronomski ugovor "težak" 22,6 miliona eura za naredne dvije sezone! S tim u vezi, poznati su dalji koraci čuvenog asa, koji će morati da uradi samo jednu stvar - da u narednih 20 radnih dana da podnese žalbu za "nefer otpuštanje".

Kada bude njegova žalba primljena, sud će okupiti sve strane i nakon što izvjesno zaključi da je Mirotić zaista dobio otkaz bez objektivnih razloga za to, odrediće iznos kompenzacije koju bi košarkaš trebalo da primi. "Mirotić ima garantovanih 22,6 miliona eura za naredne dvije sezone i najvjerovatnije je da će sud garantovati da će mu biti isplaćen veći dio tog novca", piše španski list "Mundo Deportivo".

Zašto su se dvije strane neprijateljski rastale? Kao prvi razlog navedena je finansijska situacija u klubu, uz razočaranje zbog toga što Mirotić nije odveo tim do titule Evrolige. Nikola je i u završnici sezone javno rekao da mu niko u klubu nije uputio zahtjev da mu plata bude redukovana u predstojeće dvije godine, a Barsa je potom odgovorila da to nije tačno i da mu je u više navrata to tražila u toku sezone. "U svakom slučaju, obrazloženje Barselone da raskida ugovor da bi uštedjela ne odgovara baš stvarnosti. Barselona je ostala bez velike zvezde i sigurno će morati da plati oko 75 odsto iznosa koji je Mirotić trebalo da dobije u naredne dvije sezone", računica je španskih novinara. To znači da će Nikola dobiti oko 16 miliona eura!

Vidi opis MIROTIĆU, IMAŠ 20 DANA, DOĐI PO 16 MILIONA EURA! Nikola samo treba da uradi jednu stvar - ovo NIJE pisalo u saopštenju! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN Press Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: Profimedia/Urbanandsport/NurPhoto Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: Tv Arena Sport/Screenshot Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: Profimedia Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: Profimedia Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Profimedia Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: MN Press Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN Press Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: Dusan Milenkovic/ATAIMAGES Br. slika: 18 18 / 18 AD

Dok su navijači Barselone u čudu zbog ovakvog raspleta, u Španiji obrazloženje Barselonine odluke nalaze u tome da klub očajnički želi da smanji svoje troškove po "komandi" fudbalskog kluba. FK Barselona dogovorio je sa rukovodstvom fudbalske lige Španije plan uštede i prema njemu je dobio dozvolu da registruje igrače prvog tima. Havijer Tebas, predsjednik La Lige, dozvolio je da se raskidi ugovora u Barseloninim sekcijama ne računaju kao trošak u budžetu i zato Barsa može da i pored "Slučaja Mirotić" sledi taj plan. Ipak, s obzirom na iznos koji će Mirotiću morati da plati, klub ipak neće uštedjeti mnogo.

U međuvremenu, Nikola će vjerovatno ozvaničiti u kom klubu će nastaviti karijeru, dok je u Srbiji već danima i nedeljama njegova selidba u Partizan posmatrana kao praktično gotova stvar. Sada se stvaraju uslovi da se to zaista i dogodi.

BONUS VIDEO: