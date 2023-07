Najbolji košarkaš današnjice Nikola Jokić snimljen je na raftingu na Drini i oduševio je sve prisutne!

Nikola Jokić svoj odmor provodi u Republici Srpskoj i gdje god da se pojavi izaziva oduševljenje. Nakon što se pojavio u Goraždu gdje je snimljen kako kupuje pivo gdje ga prodavačica nije prepoznala, sada je itekako prepoznat! Otišao je na rafting, a kada je masa ostalih učesnika shvatila ko je tu nastao je haos!

"MVP, MVP" skandiralo se sa čamaca na rijeci Drini gdje se Nikola nalazio, a čulo se kako mu neko sa jednog od čamaca dovikuje: "Čekamo te, tripl-dabl Jokara!" Reagovao je na to u svom stilu najbolji košarkaš svijeta, pa je na kratko prekinuo druženje sa ljudima iz svog čamca i pozdravi masu palcem uzdignutim nagore.

Rafting na koji je Jokić došao počeo je kod Šćepan Polja, jako blizu mjesta na kome Tara i Piva stvaraju Drinu. NAkon toga se ide ka Foči, Goraždu, Višegradu... Pogledajte kako je izgledao dvostruki MVP i sadašnji osvajač NBA lige na čamcu:

Nije se tu zaustavio Jokić već je i zaplivao! U jednom trenutku da bi se rashladio uskočio je u vodu, a naravno da su okupljeni to snimili. On je tako nastavio svoj odmor nakon naporne NBA sezone u kojoj je stigao do samog kraja i do pehara.

Odmah nakon osvajanja prstena i pobjedničke parade u Denveru on je odletio za Srbiju gde je otišao kako bi u svom Somboru gledao svoje konje kako trče. Nakon tih trka je ostao neko vrijeme u Srbiji, a sada se umjesto neke od egzotičnih destinacija na koje idu NBA zvijezde zaputio u Republiku Srpsku gdje provodi drugi dio odmora. Pogledajte kako najbolji košarkaš svijeta pliva u Drini_:

