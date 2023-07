Viktor Vembanjama i Britni Spirs objasnili su detalje incidenta koji se dogodio u Americi.

Viktor Vembanjama nova je NBA zvijezda. Izabran je kao prvi pik na draftu, igraće za San Antonio i dok se čeka njegov debi u Letnjoj ligi dogodio se incident u Las Vegasu. Njegovo obezbeđenje odgurnulo je poznatu pjevačicu Britni Spirs, ona tvrdi i da je dobila udarac tom prilikom. Posle potpunog haosa i svega što se desilo oglasili su se i ona i on.

Britni je na društvenim mrežama napisala da je "pepoznala poznatog sportistu i da je samo željela da mu se javi i da ga je samo dotakla po ramenu kada je obezbjeđenje reagovalo i udarilo je u lice". Viktor ima drugačiju verziju događaja. "Vidio sam vijesti o tome šta se dogodilo, probudio sam se, imao sa mnekoliko poziva. Bilo je nečega, dogodilo se. Hodao sam sa obezbjeđenjem koje je tim obezbjedio, išli smo u restoran. Mnogi su me dozivali, jedna osoba me dozivala, ali su mi ljudi iz obezbjeđenja rekli da se ne zaustavljam da se ne bi stvorila gužva. Čuo sam osobu da me doziva sa 'Gospodine, gospodine', onda me uhvatila s leđa. Nisam vidio šta se desilo, nastavio sam da hodam. Nije me samo dotakla po ramenu, znam da je obezbjeđenje reagovalo, ne znam sa koliko snage su je odgurnuli. Nisam se zaustavio, nastavio sam i uživao na večeri", rekao je Vembanjama za "BeIn sport".

Francuski košarkaš naglašava da se sve brzo dogodilo i da nije uopšte znao da se radi o Spirsovoj. "Nisam nekoliko sati znao šta se dogodilo, tek kada sam došao u hotel, mislio sam da nije ništa bitno, tek tada su mi rekli da je bila Britni Spirs, pitao sam ih da li se šale, ispostavilo se da jeste. NIsam vidio njeno lice zaista, samo sam nastavio da hodam", zaključio je Vembanjama.

