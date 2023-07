Crvena zvezda će u narednoj sezoni imati novog trenera u stručnom štabu Duška Ivanovića.

Crvena zvezda Meridianbet će izgledati drastično drugačije sledeće sezone. To je jasno već posle odlazaka Hasana Martina, Džona Holanda i Ognjena Dobrića, a sada je došlo do promene i u stručnom štabu. Španski trener Karles Marko više neće biti saradnik prvog trenera Duška Ivanovića pošto je prihvatio ponudu da ode u Barselonu, prenosi španski košarkaški portal "Home of Glory".