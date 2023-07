Filip Petrušev će tokom ljeta biti u Sjedinjenim Američkim Državama i boriće se za ugovor u Filadelfiji.

Nakon što su iz Crvene zvijezde Meridianbet otišli Luka Vildoza, Hasan Martin i Džon Holand, čini se da se sasvim približio i rastanak i sa Filipom Petruševim. Mladi srpski košarkaš je ljetos sa crveno-bijelima potpisao ugovor na jednu sezonu, a uprkos dobrim partijama i osvojena dva trofeja - malo je vjerovatno da će se zadržati na Malom Kalemegdanu i pokušaće ovog ljeta da zaradi ugovor u NBA.

U prilog tome govori i to što je ime Filipa Petruševa osvanulo na spisku Filadelfije za ljetnju ligu, pa će pokušati da se izbori za ugovor kod njih - ili da ubedi neku drugu NBA ekipu da zaslužuje šansu u najjačoj ligi svijeta gde je tačno u ponoć počeo prelazni rok.

Upravo su Seventisiksersi birali Petruševa na draftu 2021. godine kao 50. pika i raspolažu prava na njega, a nije tajna da su njihovi skauti temeljno pratili izdanja mladog centra u Crvenoj zvijezdi. Daleko su zadovolniji nego njegovom sezonom u Efesu, kada jedva i da je igrao kod Ergina Atamana, pošto je u Evroligi imao učinak od 10,67 poena i pet skokova, dok je još bolje brojke biljeležio u ABA ligi (12,2 poena i 7,6 skokova).

"Prvog dana kada sam sreo Filipa i njegovu porodicu postavili smo ciljeve. A to je da mu garantujem NBA ugovor. Odlično smo počeli, nije bio toliko dobar na koledžu, ali je onda postao MVP Jadranske lige i bio draftovan. To nije bilo dovoljno da mu se obezbedi ugovor. Sledeći korak je bio Efes, evropski šampion. Sezona tamo mu nije bila dobra. Sada je u Zvijezdi gde igra vrlo dobro. Nisam bio za to da bude četvorka, ali izgleda da je Duško bio u pravu što ga je tu stavio. Pokazalo se da mu ta pozicija odgovara, što može da mu bude važno za potencijalnu NBA karijeru. Nije samo centar, već i krilni centar, šutira sa mnogo samopouzdanja, a pritom je i atleta", kazao je Miško Ražnatović ranije za grčki "SDNA".

Vidjećemo da li će ubediti novog trenera Filadelfije Nika Nursa da baš on zaslužuje šansu od svih 15 kandidata sa Letnje lige, odnosno da li će uspeti da dobije priliku da bude rezerva Džoelu Embidu, aktuelnom MVP-u lige.

