Ergin Ataman ispričao da je u Efesu pravio tim kako bi pobedio Željka Obradovića!

Izvor: MN Press

Turski trener Ergin Ataman predstavljen je kao novi šef u Atini, gde je preuzeo Panatinaikos sa ciljem da slavni grčki klub vrati na staze uspeha. Nakon godina i godina tavorenja pri dnu tabele u Evroligi, uz konstantne neuspehe protiv Olimpijakosa, Dimitris Janakopulos je rešio da okrene list i dovede čoveka koji je karijeru izgradio na imenu Željka Obradovića - barem on tako tvrdi!

U prvom velikom intervjuu koji je Ataman dao kao trener Panatinaikosa, turski stručnjak koji je Efes vodio do dve uzastopne titule u Evroligi otkrio je kako ga je Obradović na klupi Fenerbahčea motivisao da bude bolji. Maštao je o tome da napravi tim koji će pobediti najtrofejnijeg evropskgo trenera svih vremena i kada se to desilo znao je da će njegova ekipa biti najbolja u Evropi!

"Naš cilj je definitivno da dođemo do F4 sa Panatinaikosom, ne mogu da spustim cilj. 'U klubu kao što je Panatinaikos cilj je plej-of', ja to ne mogu da kažem”, istakao je Ataman i okrenuo se priči o Željku Obradoviću: "Kada sam otišao u Efes, Željko Obradović je bio rival u Fenerbahčeu. Ja sam pravio tim. Napravio sam tim po njemu. Zašto? Zato što je Fenerbahče bio jedan od najboljih timova u Evropi u to vreme. Igrao finale. Svake godine F4, osvajali šampionat u Turskoj. Isto važi i za Olimpijakos. Tim na kojem baziram svoj tim je Olimpijakos. Ako uspem da savladam Olimpijakos, igraću i na Fajnal-foru i postati šampion u Grčkoj."

Ataman se, međutim, nije tu zaustavio. On se još jednom osvrnuo na susret sa Dimitrisom Janakopulosom i opasku koju je upotrebio orvi čovek Panatinaikosa. Razgovor sa Dimitrisom uticao je na Ergina, jer je čuo baš ono što je želeo - da je on pravi čovek za projekat koji počinje.

"U mom prvom susretu sa predsednikom Panatinaikosa, ono što me je najviše impresioniralo je to što je predsednik imao poruku za mene. Rekao mi je 'Ti si najuspešniji trener u Evropi u poslednje 4 godine, ali ima još 5-6 trenera na tom nivou. Došao sam kod tebe zbog tvojih liderskih sposobnosti. Moramo da zapalimo, da napravimo požar ovde. Već dve godine nismo uspeli da pobedimo Olimpijakos. Zato mi treba neko kao što si ti. Radi šta hoćeš, dovedite koga želite u tim, imamo budžet'. I tu sam pristao."