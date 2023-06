Košarkašice Jelena Vučetić i Dragana Živković iznijele su svoje utiske nakon prolaza u četvrtfinale i pobjede nad Italijom 63:49.

Izvor: FACEBOOK/ŽKK Budućnost Bemax

"Spremali smo za ovo, išli utakmicu po utakmicu, dan po dan, sve se poklopilo i pobijedili smo. Naravno, srce smo ostavili na terenu, borili se i to je bio ključ današnje igre." kazala je Vučetić.

Priprema je imala veliku ulogu za ishod utakmice.

"Definitivno smo se dobro pripremili, nije bilo previše vremena za pripremu, jutros je bio taj trening, ali sve je urađeno onako kako je i dogovoreno."

Slijedi put u Sloveniju i meč sa Francuskom.

"Idemo dan po dan, kao i do sada, borićemo se i vidjećemo do čega će to na kraju dovesti. Igra se jedna utakmica, nema pravila, svaki rezultat je moguć."

Saigračica Dragana Živković takođe ističe značaj borbenosti i zajedništva.

"Od prvog dana smo vjerovale u ovo, došli smo sa ciljem da damo sve od sebe i ostavimo srce na terenu. Ponosna sam na svoj tim, igramo srcem za Crnu Goru."

Slijedi četvrtfinalni meč sa Francuskom.

"Imamo dva dana odmora, moramo to iskoristiti da se što više odmorimo. Slijedi Francuska, idemo korak po korak, vjerujemo da ih možemo pobijediti. Želimo da predstavimo nas, naš rad i Crnu Goru na najbolji mogući način."