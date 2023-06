Trener Partizana o uvredama na račun košarkaša Zvezde

Košarkaš Crvene zvezde Meridianbet Nemanje Nedović vređan je u Partizanovoj Štark areni tokom drugog "večitog derbija" u finalu ABA lige, a uvrede su bile usmerene prema njegovoj supruzi. Posle utakmice, trener crno-belih Željko Obradović bio je upitan da li je to čuo i ako je čuo, zašto nije reagovao i prekinuo takva skandiranja.

"Da vam kažem nešto, pokušavam da budem koncentrisan na vođenje tima. Bilo je sigurno, neke stvari sam čuo, neke nisam, to sigurno nisam čuo. Ali mislim da to i nije moj posao, prvi dan kad sam postao trener Partizana insistirao sam na nekim stvarima i recite mi da li sam ikad dosad rekao bilo kakvu ružnu reč o bilo kome, molio sam na fer i sportsko navijanje, to je šta ja mogu drugo da uradim. na mnogo većem nivoima se to dešava, to sam vam već govorio, to je kod vas, vi imate pero u rukama. Nemojte meni da postavljate to pitanje, već tamo gde treba da se postavi, bavite se time ko provocira i zašto provocira. Istaknite to, uradite to", rekao je Obradović.

"Posle jedne konferencije ovde se pisalo da sam besneo, a da li sam besneo ili sam odgovorio na najnormalniji način? Jesam ja nekad besneo ovde, evo pitam vas sad? Vraćamo se na staru priču, kad se sve završi, Zakon o sportu sve rešava. Ne treba vulgaran biti prema bilo kome, prema akteru, bilo kome", dodao je trener Partizana.

Partizan je trijumfom u obe utakmice u Štark areni maksimalno iskoristio prednost domaćeg terena i sada odlazi u Zvezdin "Pionir" sa vođstvom 2:0 i imaće šansu da u nedelju osvoji titulu regionalnog prvaka, a ujedno i da "overi" mesto u Evroligi sledeće sezone.