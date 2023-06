Ko se zadnji smeje, najslađe se smeje. A to su Čarls Barkli i Nikola Jokić.

Samo je on znao, samo on je verovao! Čarls Barkli je 22. novembra, tek što je sezona počela rekao da će Nikola Jokić i Denver Nagetsi uzeti NBA titulu i svi su mu se smejali. Nisu prestajali da ga ismevaju Keni Smit i Šekil O'Nil cele sezone, ali on nije odustajao.