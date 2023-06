Košarkaš crveno-belih objavio sliku iz svog doma

Izvor: MN Press/facucampazzo

Plejmejker Crvene zvezde Meridianbet Fakundo Kampaco dočekao je sa saigračima izlazak na teren posle skoro 20 dana, a veče pred meč protiv FMP-a "okačio" je fotografiju koja je oduševila navijače crveno-belih.

Argentinac je podijelio objavu na kojoj se vidi kako njegova ćerka sedi za stolom obučena u njegov Zvezdin dres, sa prezimenom "Kampaco" na leđima. Naravno, u njoj su pojedini navijači Zvezde na društvenim mrežama "pročitali" i da slika objašnjava koliko mu je lijepo u Beogradu i da planira da ostane.

Prethodnih nedelja, pa i mjeseci, nagađano je i najavljivao da će Kampaco da se vrati ovog ljeta u Real Madrid, objavljivani su i detalji njegovog navodnog sastanka sa svojim starim-budućim timom, a on se sve to vrijeme nije oglašavao. U Zvezdi su sve to vrijeme isticali da je situacija sa njegovim statusom i dalje otvorena i da će se o tome pregovarati nakon završetka finalnih serija KLS i ABA lige.

Izvor: Instagram/facucampazzo

Kampaco je došao u Zvezdu krajem 2022. godine, zbog Evroligine kazne crveno-belima nije mogao da bude registrovan do marta, a kada se pridružio ekipi i na utakmicama pokazao je koliki uticaj ima. Jedan od najboljih plejmejkera Evrolige ima ugovor sa srpskim klubom do kraja sezone, koja će biti završena u naredne dvije nedelje, nakon finalnih serija crveno-belih protiv FMP-a i Partizana.