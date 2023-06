Čelnik najjačeg klupskog takmičenja se povlači.

Izvor: Profimedia

Evroliga je objavila da izvršni direktor tog takmičenja Maršal Glikman odlazi. Posle samo jedne sezone od kada je preuzeo rukovođenje od Đordija Bertomeua, on će se povući zaključno sa 31. julom. Kompanija "ECA", koja rukovodi takmičenje, sledeće dve nedelje će razmotriti mogućnost da on ostane u savetodavnoj funkciji, a biće izabran i novi izvršni direktor organizacije. Nije objašnjen razlog zbog kojeg se Glikman povlači.

Ovdašnji ljubitelji košarke najčešće su čitali o Glikmanu u periodu u kojem je Zvezda bila kažnjena zbog neisplaćenih dugovanja prema igračima. Samo je on mogao da amnestira srpski klub i da omogući registraiju Fakunda Kampaca, ali je odbio da to uradi, pa je Argentinac morao da čeka od decembra do marta da zaigra za crveno-bele.

"Ta reč, amnestija. Jedina vlast koju ja kao izvršni direktor imam je da nekog amnestiram. Amnestija znači da si učinio da cela stvar nestane kao da se nije desila. Nije to bilo pitanje da li Kampaco može da igra ili ne. Nema to veze sa Kampacom. Morali smo da sačuvamo integritet sistema, radili smo tačno ono što je od nas tražila Komisija za kontrolu upravljanja. Tako da sam smatrao da nije prikladno da se sada izvršni direktor umeša i promeni nešto na čemu se radilo već neko vreme", rekao je Glikman tom prilikom.

Španski mediji najavljivali su prethodnih dana ovakvu mogućnost, uz navode o sumnjama u Glikmanov rad, a nagađano je i da je u lošem odnosu sa predsednikom Evrolige, srpskom košarkaškom legendom Dejanom Bodirogom.