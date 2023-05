U finalu rukometnog prvenstva Srbije došlo je do velike tuče.

Izvor: RTS/Screenshot

Vojvodina je povela 1:0 protiv Partizana u finalu Arkus lige 32:28, međutim umesto da u sećanju ostane lep rukomet koji smo gledali u Novom Sadu - u centru pažnje je velika tuča koja se dogodila u prvom poluvremenu. Sudijama je izmakla kontrola nad utakmicom i redom su se ređale greške zbog kojih se i kod igrača uvukla nervoza, pa je bilo pitanje trenutka kada će se ispoljiti na način na koji niko ne želi.

Tako je posle jednog starta Vuka Lazovića (Partizan) nad Azizom Aidijom (Vojvodina) došlo do velike gužve. Lazović se uneo Tunišaninu u lice, pa su u gužvu uleteli i Bojan rađenović, Gregor Ocvirk i drugi... Usledio je kratak prekid, a zbog toga je trener "lala" Boris Rojević, koji je dobio i plavi karton, odlučio da se izvini.

"Za sedam godina nisam dobio plavi karton. Ni sada nisam ništa uradio. Krenuo sam prema svojoj klupi, Žujović me je odgurnuo. Pričali smo posle utakmice o tome, pružili ruku. Gurnuo me je u leđa, okrenuo sam se ka njemu, možda sam ga za majicu počupao, zna i on, razgovarali smo. Dobio sam plavi karton i OK, kriv sam, žao mi je. Nisam video šta se događalo u onoj gužvi, otišao sam da razdvojim... Na kraju, kad sam se vraćao se to dogodilo. Emocije su radile i takva je odluka", kazao je Rojević, prenosi "Sportski žurnal".

Trener Vojvodine je kazao da ono što se dogodilo između Radivojevića i Ocvirka, podseća na jedan nedavnu gužvu: "Dogodilo se su se i na Real - Partizan i mnogo gore stvari, pa niko nije dizao na taj nivo", naveo je Rojević i rekao da nije siguran ko će sve moći da igra u drugom meču finala na Banjici.

"Saglasan sam i sa Šotićem i sa Roganom oko svega što su rekli. Čestitam mojim igračima za drugo poluvreme, nastavak nisu znali da odigraju, mladi su, neiskusni. Rekao sam im da rade isto što i tih drugih 30 minut, ali nisu ispoštovale 'mlade lude glave'. U nastavku nas je pobedio Puhovski, koji je najbolji igrač Vojvodine. Zahvalio bih se navijačima koji su došli u Novi Sad", rekao je Dario Krželj iz Partizana i poručio: "Pošto sam emotivac – zbog ovakvih utakmica nam deca neće trenirati rukomet".