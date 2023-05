Novak Đoković nije zadovoljan novostima u tenisu i odlučio je da priča o tome.

Srpski teniser Novak Đoković pao je ovog ponedeljka sa prve pozicije na ATP listi i sada ga je preskočio mladi španski teniser Karlos Alkaraz - potencijalni protivnik u finalu mastersa u Rimu. Đoković je do sada dobio dva meča u prestonici Italije i deluje sasvim solidno na terenu, iako se nije još prilagodio sa šljaku, a svi se nadaju da će baš u finalu doći do susreta njih dvojice, trenutno najboljih igrača na svetu.

Ipak, Đoković ne bi bio Đoković kada svoju reč ne bi koristio da reši i druge probleme koji postoje na ATP turu, tako da je prilično glasno kritikovao i organizaciju turnira u Rimu. To mu je jedan od omiljenih turnira tokom godime, ali postoje stvari koje mu se nimalo ne sviđaju u "večnom gradu".

"Moramo prihvatiti da će biti nepravilnih odskoka na šljaci, ali tačno je da Rim ima reputaciju za ne baš najbolju podlogu. Znam sve te momke koji se bave time već petnaestak godina, prijatelji smo... Pitao sam da li se igra na terenima pre turnira, a problem je kada se ne igra - onda se teren ’lomi’, bude rupa itd. Pre desetak godina su doveli ljude sa Rolan Garosa, tada je teren bio najbolji. Na terenu broj pet, na kojem sam trenirao, činilo mi se da je bolji teren nego na centralnom", kazao je Novak Đoković i potom se dotakao novog pravila u tenisu.

Mastersi sada ne traju više nedelju dana, nego su "produženi" i mogu da traju kao i grend slemovi. Iako to znači više vremena za odmor, novo pravilo se nikako ne sviđa Đokoviću.

"Zavisi iz kojeg ugla se gleda. Generalno, nisam pobornik novog formata. Već imamo četiri slema godišnje koji traju dve nedelje, plus jedna nedelja priprema ako dođeš do kraja. Sada ćemo od sledeće godine imati i osam mastersa koji su manje-više dvonedeljni. Ako si navijač, dodatni dan da vidiš vrhunske igrače je super, više tenisa u tvom gradu... Prednost je i zbog oporavka na tom konkretnom turniru, ali ako igraš sve velike turnire na šljaci, plus Indijan Vels i Majami, onda nisi baš najsvežiji za Rolan Garos. Zavisi šta su igraču ciljevi, za mene je na šljaci to Rolan Garos, pokušavam da se tempiram za Pariz. Pozitivno je i što više igrača ima priliku da igra, jer je veći žreb", kazao je Đoković.