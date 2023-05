Aleksandar Đorđević predložio je Partizanu i Realu da odlože evroligaški meč, a Željko Obradović objasnio je zašto to nije bilo moguće...

Izvor: MN Press

Horor u školi "Vladislav Ribnikar" šokirao je cijelu Srbiju, svi su potreseni zbog masakra. Zbog svega toga legendarni košarkaš Aleksandar Đorđević predložio je Partizanu i Real Madridu da odlože četvrti meč četvrtfinala Evrolige koji je na programu u četvrtak uveče (20.30 časova), ali se to nije dogodilo.

Proglašena je trodnevna žalost, od petka do nedelje, a trener crno-bijelih Željko Obradović objasnio je zbog čega nije došlo do odlaganja. "Problem je ogroman termin. Kada bi mi mogli da igramo tu utakmicu, ako je rečeno da će biti trodnevna žalost. Real ima obaveze u ACB ligi, mi takođe, sve to dovelo bi do nevjerovatnih pomjeranja. Može da se desi i da se igra peta utakmica, kada i kako bi igrali? Nije pitanje za mene. Ljudi su u šoku zbog tragedije, ima raznoraznih mišljenja razumijem sve. Ne znam, ali koliko sam shvatio mi ćemo igrati utakmicu", rekao je Obradović.

Partizan ima drugu meč loptu i priliku da obezbijedi plasman na fajnal-for Evrolige. To će učiniti ako pobijedi Real u četvrtom duelu. Ukoliko to ne učini, igraće se peti meč u Madridu.