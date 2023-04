Poznati američki košarkaš Dvejn Bejkon napustio je Panatinaikos i za njim je ostao (očekivani) haos.

Izvor: MN Press

Američki košarkaš Dvejn Bejkon (27) dobio je otkaz u Panatinaikosu nakon što je ostavio haos za sobom. Košarkaš koga trener Dejan Radonjić nije hteo potukao se na treningu sa saigračem Lefterisom Mancukasom (19) i to je priznao. "Pretukao sam Mancukasa jer me je provocirao", rekao je problematični krilni igrač u obraćanju pratiocima na Instagramu.

On je rekao i da je Panatinaikos stavio pripadnike klupskog obezbeđenja ispred njegove kuće, uz pretnju da će mu "polomiti noge" ako izađe. "Stavili su mi obezbeđenje ispred kuće i rekli su ljudima koji stoje ispred mojih vrata da mi slome noge ako napustim kuću. Sve ovo zbog toga što smo izgubili utakmicu, kao da je to samo moja krivica, a ne čitavog tima", rekao je on.

"Došli su u svlčaionicu i pretili nam. Stavili su obezbeđenje ispred moje kuće, kao i ispred kuća Parisa Laija i Derika Vilijamsa. Bilo je dosta sranja. A i pored toga nisam prestajao da igram, uprkos problemima, povredama, svemu!", kazao je u dahu bivši košarkaš Šarlot Hornetsa, Orlanda i Monaka.

"Postizao sam 17 poena po utakmici, najviše u ekipi i više za bar poena od prvog sledećeg. Brate, prestanite da verujete svemu što čujete. Morao sam da prođem kroz mnogo s**nja tamo. Iskreno, j**e mi se za to što ću ranije otići kući. I dalje dobijam svoj novac. Recite grčkim novinarima za to", dodao je Bejkon.

Panatinaikos je odmah reagovao na njegove reči. "Četiri meseca smo pokušavali da ga sačuvamo, kao i da sačuvamo reputaciju tima u situacijama koje ranije nismo doživeli. Nažalost, morali smo da raskinemo naš sporazum sa igračem koji nikad nije poštovao tim, pravila, svlačionicu. Tim je vođen određenim internim pravilima koje se tiču noćnih izlazaka, korišćenja alkohola, nedozvoljenih supstanci, poštovanja rasporeda, nasilja i svega što se tiče svakodnevnog života. Nema prostora za nekoga da ne poštuje Panatinaikos i njegove vrednosti", poruka je iz Panatinaikosa.

Klub je naveo da je obezbeđenje postavljeno samo da bi ga sačuvalo od pretnji koje su mu noćima upućivane i da bi osiguralo da mu se ništa loše ne dogodi. Takođe, Panatiniaikos tvrdi da nema obezbeđenja ispred kuća Parisa Lija i Derika Vilijamsa.