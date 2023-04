Mijović ističe da je Budućnost “objektivno kvalitetniji tim”.

Izvor: MONDO/ Teodora Orlandić

Mijović je naglasio da je jedan od ciljeva do kraja sezone plasman u polufinale plej-ofa ABA lige.

Da bi se to ostvarilo, neophodno je da Budućnost Voli na startu doigravanja eliminiše Megu.

Prva utakmica ovih rivala na rasporedu je večeras od 18 časova.

– Iskustvo je na našoj strani, ali sa druge strane to su opasni mečevi i ako nijeste na maksimalnom nivou ta razlika u kvalitetu se smanjuje. Mega je rasterećena, tako postaje opasna, a oni su to pokazali u drugom dijelu prvenstva gdje su odigrali zaista sjajno i izgubili samo utakmice od četiri najjače ekipe u ligi. Biće zahtjevno i teško, ali nadam se da smo svjesni svega toga, šta nas vodi do pobjede na otvaranju serije – kazao je Mijović.

S obzirom na rezultate posljednjih godina, Budućnost sigurno sa određenim pritiskom ulazi u plej-of, gdje mora da preskoči Megu, ali i da proba da ugrozi Crvenu zvezdu u potencijalnom polufinalu.

– Budućnost kao klub godinama ima visoke ambicije, koje su vezane za sam vrh ABA lige, tako da sa te strane pritisak postoji, ali ništa nije manji ili veći nego ranije. Mislim da je sezona, bez obzira na dosta oscilacija, što se tiče ABA lige, prošla korektno. Treće mjesto u konkurenciji evroligaša Partizana i Crvene zvezde mislim da je dobar rezultat, ali on se poništava ako mi ne prođemo Megu. Kompletno smo usmjereni samo na to, samo nam je u glavama i mislima Mega i kako da tu seriju prođemo na zadovoljavajući način po nas. Sve što bude preko toga razmišljaćemo o tome kad za to vrijeme dođe.

Kapiten Petar Popović ističe da su on i njegovi saigrači svjesni ,,da je svaka plej-of serija posebna i da može da bude izazovna sa mnogo aspekata“.

– U goste nam dolazi talentovana ekipa koja godinama gaji stil igre koji je zasnovan na tranziciji, brzini i energiji i upravo tu moramo da im odgovorimo na adekvatan način. Završili smo regularni dio na trećem mjestu i taj rezultat nas obavezuje da sa prednošću domaćeg terena sjutra izađemo maksimalno koncentrisani i sa dobrom energijom tražimo pobjedu u prvom meču, otvorimo seriju onako kako želimo – rekao je Popović.

Parovi četvrtfinala:

Danas

18.00 Budućnost Voli – Mega

20.00 Crvena zvezda – Zadar

Subota

18.30 Cedevita Olimpija – FMP

Partizan – SC Derbi (termin nije utvrđen)