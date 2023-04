Budućnost Voli i Mega odigraće sjutra u Podgorici prvu utakmicu četvrtfinala plej-ofa Admiral Bet ABA lige.

Izvor: KK Budućnost Voli

Budućnost Voli ne bježi od uloge favorita protiv Mege, ali je svjesna da to ne znači ništa kada se lopta podbaci i utakmica počne, kazao je trener podgoričkih košarkaša Petar Mijović.

Mijović je kazao da je Mega mlada i talentovana ekipa, koja u Podgoricu dolazi rasterećena.

"Ta rasterećenost, uz mladost i talenat koju Mega ima, je karta koja može da bude značajan faktor na njihovoj strani", rekao je Mijović na konferenciji za novinare.

On je naglasio da je u podgoričkom klubu sve usmjereno i podređeno četvrtfinačlnoj seriji sa Megom.

"To je najbitnije ove sezone. Po trenizima, kako smo radili od meča sa Partizanom, osjeća se važnost utakmice i prisutna je pozitivna nervoza. Nadam se da ćemo uspjeti da odgovorimo na zahtjeve koje nosi ta utakmica", rekao je Mijović.

Komentarišući rivala, on je naglasio da je Mega agresivna ekipa, sa dosta slobode u igri i tranzicijom.

"Iz nekog prikrajka nekoliko igrača došlo je do ozbiljnih minuta i dobrih mečeva ove sezone. Ne bježimo od uloge favorita, ali znamo i svjesni smo da to što je neko na papiru favorit ne znači ništa kada utakmica počne", rekao je Mijović.

On smatra da da njegov tim može do pobjede samo ako odnos prema zadacima i data pružena bude makar na nivou one koju daju igrači Mege.

"Poštobanje zamisli u struktiri igre, u odbrani i napadui, velika požrtvovanost i koncentracija mogu nas dovesti da slavimo u prvom meču", rekao je Mojović.

Kampiten Petar Popović kazao je da je svaka plej-of serija posebna i izazovna.

"U goste nam dolazi talentovana ekipa, koja igru bazira na tranziciji, brzini i ogromnoj energiji. Ukoliko želimo povoljan rezultat na tome ćemo morati da im odgovorimo", rekao je Popović.

Prema njegovim riječima, bolji plasman u ligaškom dijelu obavezuje ih da izađu koncentrisani na teren i pobjedom počnu seriju.

"Mega je specifična ekipa, sa puno talentovanih igrača. Možda im fali iskustva, ali to nadokanđuju ogromnom željom i energijom. Dolaze rasterećeni, to im može biti olakšavajuće. Mi smo svjesni situacije u kojoj se nalazimo i tako pristupamo meču", rekao je Popović.

On nije želio da govori o ciljevima i ambicijama u plej-ofu, navodeći da su misli samo vezane za prvi meč sa Megom i želju da se pobijedi.

Duel u dvorani Morača počeće u 18 sati.

Revanš je u nedjelju u Sremskoj Mitrovici.

U prvoj rundi plej-ofa igra se na dvije pobjede.