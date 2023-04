Željko Obradović pričao je i o Aleksi Avramoviću i Alenu Smailagiću.

Izvor: MN Press

Partizan je u seriji pobeda, uspeo je u Evroligi da prođe u top8 fazu, dok je u ABA ligi sve bliži potvrdi prvog mesta koja donosi prednost domaćeg terena u plej-ofu. Savladana je i Igokea u Areni (89:74).

Aleksa Avramović (15, 3as, 2uk.l) i Alen Smailagić (10, 3sk) bili su jedini dvocifreni u crno-belom dresu. O njima je posebno pričao Željko Obradović na konferenciji za medije. "Aleksa i Alen su bitni igrači kako god, ne zaboravite da su bili van tima na početku sezone i da su imali ogromnu pauzu. Igraju dobro, mada uvek postoji to 'mada', treba da shvate da kada igraju najbolje, treba da shvate da moraju da nastave da igraju najozbiljnije. To ponekad ne rade i to je problem, ali čestitke za to kako igraju u poslednjim utakmicama", rekao je Obradović.

Jedan od heroja iz senke bio je upravo Aleksa, posebno na utakmici protiv Monaka. Alen je takođe podigao nivo igre, koristi minutažu, ali Željko veruje da i jedan i drugi mogu još bolje. Podsetimo, Obradović je kritikovao pojedince posle meča sa Igokeom, prvenstveno zbog loše igre u odbrani.