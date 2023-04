Trener Partizana hvalio i kritikovao posle pobede protiv Igokee.

Izvor: MN Press

Posle rutinske pobede Partizana protiv borbene Igokee, trener crno-belih Željko Obradović rekao je čime je zadovoljan i čime je bio veoma nezadovoljan u trijumfu. "Igrali smo na mahove i to je bilo sasvim dovoljno da ubedljivo pobedimo. Ostale su nam još dve utakmice, obe na gostovanju, protiv ozbiljnih timova, Zadra i Budućnosti i sve vreme moraćemo da se pripremiamo za to, kao i za utakmicu protiv Panatinaikosa", rekao je on na konferenciji za novinare.

Obradović je rasporedio tako minutažu da je Alen Smailagić odigrao najviše (25 minuta) i niko drugi nije igrao više od 22 minuta. Najbolji strelac bio je inspirisani Aleksa Avramović, sa 15 poena.

"U ovim utakmicama pokušavam da malo rasporedim minutažu i kad se pogleda, to je to što smo hteli. Neko manje, neko više, ali kako god ja zamišljao, utakmica daje neke odgovore. Kao na početku treće četvrtine kad smo za dva i po minuta primili osam poena na polaganju, onda sam napravio izmene i onda je ta petorka koja je ušla u igru primila samo pet poena. Tu se sve završava i počinje. To će biti kriterijum, ko igra odbranu, kao i do sada, u svim ozbiljnim utakmicama. Svi se trude, treniraju, samo im nekad treba postavljati pitanje - zašto trenirate i dolazite u salu ako izgledate na utakmici kao što izgledate? Ako ne poštujete sebe, protivnika, svaku loptu. Ako pre bonusa imate pravo da napravite faul, što je veliko oružje pametnog igrača, a mi primimo osam lakih poena na polaganje. Tu sve počinje i završava se i uvek će biti tako, koliko god sastančili, radili korekcije na treningu, to će do određenog trenutka da prihvate, a kada se malo olabavi situacija, opet bude isto. Geneza ovog sporta je takva da ko god uđe u salu, uđe da bi dao koš, a ne da bi se spustio u stav i igrao odbranu", dodao je "Žoc".

Igokea je početkom treće četvrtine vodila 52:50, a Obradović je tada zamenio skoro čitavu petorku, jer su Madara, Anđušića, Trifunovića i Smailagića zamenili Naneli, Egzum, Papapetru i Panter, pa je tim sa nosiocima igre rutinski vratio i zadržao vođštvo. Takođe, bilo je mesta i za nastup Balše Koprivice posle više od tri meseca. "Balša Koprivica je van ritma totalno i apsolutno, ovo večeras bila je nagrada za njega da se vrati. Sa njim ću morati da imam razgovor, da bi shvatio da posle toliko duge pauze mora da shvati način na koji treba i može da pomogne ekipi", rekao je Obradović.

Pred crno-belima sada je dan odmora, pa priprema za duel protiv Panatinaikosa u petak. "Kad smo se vratili sa puta u 5, pola 6 posle Monaka, bilo je logično da igrači dobiju slobodan dan. To znači da smo ovu utakmicu pripremili sa jednim treningom i sa jutrošnjim treningom. I sutra će imati slobodan dan. Naravno, ne svi, neki će raditi individualno, a u sredu i četvrtak biće mnogo ozbiljni treninzi, jer to moramo da iskoristimo da odigramo protiv Panatinaikosa na najbolji mogući način. Znam da ne možemo da budemo osma pozicija, sve ostalo je moguće, a to ne zavisi više od nas. Gde god da završimo, pokušaćemo da pobedimo tu utakmicu. Ispred nas je period kad moramo da iskoristimo svaki period da radimo na najbolji mogući način", dodao je Obradović.