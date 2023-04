Partizan očekivano ubedljivo pobedio i Igokeu. Napravio sjajan uvod za poslednji meč ligaškog dela Evrolige, protiv Panatinaikosa.

Izvor: MN Pres

Paritzan je pobedio i Igokeu 89:74 i nastavio da koraka ka "overavanju" pol-pozicije u ABA ligi pred plej-of. Nošen energijom plasmana u Top 8 Evrolige, kao i više od 11.000 gledalaca u Štark areni, tim Željka Obradovića odigrao je borbeno u većem delu meča protiv Igokee, a na kraju i veoma atraktivno, dok je slamao otpor ekipe Vladimira Jovanovića.

Iako su "igosi" u trećoj četvrtini na trenutak preuzeli vođstvo (52:50), Dante Egzum je teškim šutem zaokružio ekspresnu seriju 8:0, koja je stavila do znanja svima da neće biti iznenađenja u Štark areni. Posle toga je u prvi plan stupio Aleksa Avramović, "vezavši" čak 12 poena, a tu seriju bi verovatno i nastavio da nije došao red da kapiten Kevin Panter uzme jedan šut - i da ubaci trojku za ogromnih 85:62 pred finiš.

Košarkaši Partizana su se zabavljali, navijači su uživali i bila je to još jedna prijatna noć za crno-bele na Novom Beogradu, tokom koje su imali na umu i to da stiže još jedan važan evroligaški meč. Pobedom protiv Panatinaikosa u petak, uz "poklapanje" još rezultata, crno-beli bi čak mogli do petog mesta i do plej-of serije protiv Monaka, koga su dva puta savladali ove sezone. Ipak, o tom - potom. U ovom trenutku, bar na nekoliko sati, Partizanu je prioritet bila ABA liga i to je pokazao maksimalno ozbiljnim pristupom i rutinskom pobedom, kojom je došao na dva koraka do "overavanja" prvog mesta na tabeli posle ligaškog dela. Sada su pred njim još gostovanja Zadru i Budućnosti u narednih desetak dana. A onda počinje odlučujuća faza sezone i plej-of i u Evroligi i na Jadranu.

PARTIZAN: Vukčević 9, Ledej 8, Avramović 15 (2/3 za tri), Koprivica, Panter 7, Smailagić 10, Papapetru 5, Egzum 8, Naneli 7, Trifunović 8, Anđušić 4, Madar 8 (2/3 za tri).

IGOKEA: Kondić 12, Nerandžić 18, Delalić 3, Stanković, Kroford 9, Jošilo 5, Talić 2, Voler 3, Radošić 4, Đorđević 18.