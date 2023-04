Dante Egzum je "kupio" navijače Partizana sjajnim partijama ove sezone, a i van terena se pokazao kao sjajan lik!

Izvor: Youtube/ BC Partizan TV/printscreen

Košarkaši Partizana otputovali su na obalu Sredozemnog mora i u Monte Karlu će protiv Monaka pokušati da stignu do pobede koja ih vodi u Top8 fazu Evrolige. Za to vreme će u njihovom domu, samo bez parketa i koševa, nastupiti hrvatska pevačica Jelena Rozga. Kao i košarkaši Partizana Jelena je rasprodala "Beogradsku arenu", a poslednjoj probi pred nastup stidljivo je prisustvovao i Dante Egzum.

Iako fantastični košarkaš iz Australije nije razumeo o čemu peva jedna od najpopularniji pevačica iz Hrvatske, Dante se "ušunjao" na probu i postoji veoma dobar razlog za to. Ljudi iz Partizana objasnili su mu da grupa Magazin u kojoj je Rozga svojevremeno pevala ima stih: "Sada pogledaj me, znam te, sad smo sami ja i Dante i ova komedija što smo bili mi", pa je to bilo dovoljno da i Dante bude na probi! Inače, njega je nedavno u Beogradu bodrio otac Sesil koji je svojevremeno igrao sa Majklom Džordanom:

Na zvaničnom jutjub kanalu košarkaškog kluba Partizan objavljen je snimak na kojem se vidi kako je Dante Egzum ušao na probu. Dok je imao priliku da gleda delić Rozginog nastupa jedan od najboljih igrača Partizana verovatno je dobio neophodne informacije o stihovima Magazina u kojima se pominje čuveno delo "božanstvena komedija" njegovog imenjaka Dantea Aligijerija. Od 07:40 narednog snimka pogledajte kako se Dante Egzum "ušunjao" na probu pred koncert Jelene Rozge: