Slovenački košarkaš Luka Dončić je pod "rafalnom paljbom" posle neubedljivih igara za Dalas u poslednja dva meseca.

Luka Dončić nije u formi i deluje da će Dalas ostati bez doigravanja (i dalje u teoriji mogu da "upadnu" u plej-in), a to je otvorilo Pandorinu kutiju u njegovom timu. Priča se o pritivatnim problemima koje ima Dončić, potom o "lošoj hemiji" unutar svlačionice otkako je Kajri Irving stigao u Teksas, a na sve to sada se umešao i Tim Hardavej, otac košarkaša "Džuniora" koji nastupa za Dalas od 2019. godine.

Slavni košarkaš, član "Kuće slavnih", optužio je Luku Dončića da mu nedostaju liderske sposobnosti dok je gostovao u jednoj TV emisiji što je dodatno uzburkalo atmosferu u taboru Maveriksa.

"Dalasu nedostaje lider. Luka Dončić nije lider, Kajri Irving nije lider. Lider je bio Džejlin Branson", kazao je Hardavej podsetivši da je Dalas napravio užasan potez kada je letos Bransona pustio u Nikse u kojima se pretvorio u zvezdu tima: "Lider vodi primerom igre u odbrani. Kada nešto kaže, što često radi, vidi se kakav je lider u pitanju. I kao što sam rekao, Dončić i Irving nisu lideri. Oni su komplementarni i dominantni košarkaši, sjajni skoreri, ali...".

Od kada je Dalas u "blokbaster" trejdu doveo Irvinga, imaju skor od devet pobeda i 16 poraza, i izmiče im plej-of, pa Hardavej senior ističe da su napravili strašnu grešku jer su bili četvrti-peti i nije bilo potrebe da nešto menjaju. Posle svega, Hardavej senior je svog sina "uvalio" u probleme, pa je Hardavej mlađi morao da se izvini i objasni da ne misli isto što i otac.

"Nisam mislio da ću se jutros probuditi i morati da se fokusiram na ovu temu, ali to je moj otac. Volim ga, bio je toliko godina u ligi, ali moram da kažem da se 1000 odsto ne slažem sa njim. Više puta sam isticao da je Luka veliki lider i to stalno pokazuje. Isto je i sa Irvingom od kada je došao", napisao je između ostalog košarkaš Dalasa i naglasio da to što njegov otac takve stvari priča na televiziji, ne znači da i sam isto misli.