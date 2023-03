Drejmond Grin otkrio je kako Nikola Jokić tera Džoela Embida da igra još bolje...

Džoel Embid je ljubomoran na Nikolu Jokića. U poslednjih mesec dana centar Filadelfije igra zaista odlično i po kladionicama je on novi favorit za MVP priznanje. Međutim, jedan od glavnih razloga za takav nivo igre jeste srpski košarkaš. Priznao je to i on sam, tako tvrdi as Golden Stejta Drejmond Grin.