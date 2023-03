Dža Morent je suspendovan na osam utakmica i moći će da se vrati na teren već 20. marta.

NBA liga suspendovala je Dža Morenta na osam mečeva bez plate. To je odluka čelnika najjače košarkaške lige na svijetu posle skandala koji je napravio mladi košarkaš Memfisa. On je posle meča sa Denverom, odigranog 4. marta, otišao u striptiz klub i tamo polu go mahao pištoljem. Sam sebe je snimao sa pištoljem u rukama i to je objavio na svom Instagram nalogu.