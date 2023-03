Bez trojice Zvezdinih povređenih bekova, Luka Vildoza je morao da "povuče", ali nije. Naprotiv njegove greške su uvele crveno-bele u probleme, a Ivanović je govorio o njemu nakon meča.

Izvor: MN Press

Crvena zvezda Meridianbet izgubila je od Partizana u dosad najvažnijem derbiju ove sezone, a jedan od njenih najboljih igrača, Luka Vildoza, potpuno je podbacio. U situaciji u kojoj je Nemanja Nedović zbog povrede izašao u drugoj četvrtini, a Fakundo Kampaco napustio igru zbog pete lične greške osam i po minuta pre kraja, crveno-belima bio je potreban lider na parketu, ali Vildoza nije bio to.

I ne samo to, već je dekoncentracijom razbesneo trenera Duška Ivanovića koji ga je posle prekršaja daleko od koša poslao na klupu tri minuta pre kraja i nije uopšte računao na njega u završnici. Vildoza je svojim poslednjim potezom na derbiju nepotrebno faulirao Dantea Egzuma u praktično poslednjem trenutku u kojem je Zvezda mogla da pokuša da se vrati - tri minuta pre kraja, pri zaostatku od devet poena.

Pre toga je Argentinac pogodio atraktivno trojku u finišu treće četvrtine, o tablu, nagovestivši tako da će dati energiju ekipi, ali od toga nije bilo ništa, jer je već u sledećem napadu ležerno driblao kraj spremnog Jama Madara, koji mu je oteo loptu i pogodio trojku za "eksploziju" u Areni. "Bio je to najvažniji koš", rekao je posle meča Željko Obradović na konferenciji za novinare. Da je Vildoza podbacio pokazuju i brojevi, jer je za 22 i po minuta u igri ubacio osam poena, uz jednu pogođenu trojku iz sedam pokušaja (i to sa osam metara, o tablu) i tri izgubljene lopte.

Nakon utakmice, takav učinak Argentinca u opisanoj, komplikovanoj "kadrovskoj" situaciji Zvezde izbio je u prvi plan, jer je Ivanović bio prinuđen da sa klupe u završnici u bekovsku liniju ubaci i "ohlađenog" Nikolu Ivanovića, koji do tog trenutka nije igrao, a nije imao ulogu ni u prethodnim mečevima. I ništa od toga nije pomoglo Zvezdi, a sigurno je da bi se pre nekoliko nedelja ili meseci mnogi čudili kada bi pogledali sastav petorke crveno-belih u završnici derbija u kome nema mesta za Vildozu - i to kada su povređena trojica bekova (Nedović, Dobrić i Branko Lazić).

Vidi opis GDE JE "NESTAO" LUKA VILDOZA? Crvenoj zvezdi je bio potreban, ali ga nigde nije bilo! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MONDO/Stefan Stojanovć Br. slika: 14 14 / 14

Posle utakmice, trener crveno-belih Duško Ivanović kratko je odgovorio na pitanje o lošoj igri Argentinca: "Vratiće se Luka. Svaki igrač ima uspona i padova. Vratiće se on kada bude trebalo", rekao je Ivanović o učinku Argentinca, ohrabrivši i njega tom porukom.

Vildoza je došao u Zvezdu sredinom oktobra nakon teške sezone u Americi, povrede i operacije zbog koje je pola godine bio van košarke. U crveno-belom je odmah pokazao šta zna, zablistao je i u Evroligi i postao čak MVP takmičenja za decembar, a onda je posle januarske pauze zbog povrede drastično oscilirao, što je pokazao i derbi u ponedeljak uveče.

Zanimljivo zvuči to da je u Evroligi poslednju utakmicu na svom nivou odigrao baš protiv Partizana, u porazu u "Pioniru" u kojem je ubacio 26 poena, ali je posle tog meča ispao iz ritma, što pokazuje i njegov šut za tri poena u narednih sedam utakmica (6/33). U taj šut trenutno i on sam veoma malo veruje, ali ipak, Ivanović veruje. Potvrdio je to i rečima posle derbija u kojem je Argentinac opet imao zanemarljiv učinak i u kojem mu je očitao bukvicu pred više od 17.000 gledalaca.

Dok odmiče mart i dok se bliži odlučujuća faza sezone, dolazi vreme kada će crveno-belima biti neophodno da se Vildoza probudi i opet bude onaj stari.