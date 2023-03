Tim Andreja Žakelja u gotovo praznoj „Morači” savladao direktnog konkurenta za plasman u doigravanje, Split (96:84).

Izvor: MONDO/Mia Stanković

Plej-of je na vidiku - košarkaši SC Derbija upisali su 10. pobjedu u AdmiralBet ABA ligi i sa diobi 6. do 8. mjesta se izjednačili sa Zadrom i Megom, prenose Vijesti.

„Studenti” na pet kola do kraja imaju dvije pobjede više i od Splita i od Cibone, a bolji su i u međusobnom skoru, jer su hrvatske predstavnike savladali po dva puta.

Tokom cijelog meča, u koji su domaći ušli bez prvog plejmejkera Lorena Džeksona, gledana je rezultatska klackalica.

SC Derbi je u 1. četvrtini stigao do maksimalnih plus pet, a Split u 2. dionici do sedam, a onda je uslijedilo 15 minuta tokom kojih niko nije imao više od plus pet.

Split je trojkom Dominika Mavre iz teške pozicije posljednji put poveo u 32. minutu (74:73), ali je SC Derbi uzvratio serijom 12:0, poveo 85:74 i riješio pitanje pobjednika, navodi se u Vijestima.

Gosti su u tim trenucima izgubili i nerve, zbog čega su tehničke greške dobili Luis Saliven i trener Srđan Subotić.

Danilo Tasić je bio najefikasniji sa 21 poenom, Flečer Megi je ubacio 20, Mateo Drežnjak 17, Emir Hadžibegović 15, Nikola Pavlićević 12, uz devet asistencija...

Kod gostiju su najbolji bili Dominik Mavra sa 24 i Tajrel Nelson sa 18.