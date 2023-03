Poznati košarkaš Felton Spenser je preminuo, javljaju američki mediji.

Bivši američki košarkaš Felton Spenser preminuo je u 56. godini, javljaju mediji iz SAD. Spenser nije bio zvijezda ili legenda košarke, ali je ostavio više nego solidan trag nastupajući duže od decenije u NBA ligi i to za čak šest klubova, ostavljajući vjerovatno najdublji trag u Juti gde je igrao od 1993. do 1996. godine. Umalo je sa "džezerima" došao do NBA finala protiv kultnog tima Čikaga 1995. godine, ali su ih zaustavili Sijetl Supersoniksi.