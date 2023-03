Zbog oca nosi broj 11, zbog oca igra košarku, zbog oca živi NBA san. A ime mu je...

Izvor: Youtube/NBA Network

Jedan nepoznat čovek ispričao je u emisiji priču o svom prijatelju i njegovoj teškoj sudbini, a zapravo važnu lekciju o NBA! Čovek je igrao koledž košarku za Univerzitet Boston, ali nije ni pomišljao na NBA karijeru. Ipak, njegov prijatelj je bio toliko dobar, da je jednom prilikom namučio i Djuk Majka Kžiževskog i svi su očekivali da ode u NBA!

"Igrao sam sa jednim prijateljem u košarkaškom timu, ime mu je Drederik. Najbolji strelac Bostona u istoriji. Kada smo završili koledž tri NBA tima su bila zainteresovana za njega. Posle koledža sam se odselio, a kada sam se vratio i video sa rederikom on je nosio majicu jednog rentakar preduzeća. Srce mi je stalo. Prvi put sam shvatio da u životu stvari nekad ne uspeju. Video sam to sa mojim prijateljem. On mi je rekao da radi u rentakaru, timovi me nisu pokupili i možda odem da igram u Australiji. On je otišao u Australiju i oženio se sa devojkom sa koledža. Igrao je tamo, a dok je bio tamo dobio je ćerku, a onda i sina. Igrao je košarku da bi platio račune i sanjao o NBA", počeo je svoju priču Brus Fin, koji je sada komičar.

On je otkrio da je njegov prijatelj Drederik potom doživeo veliku porodičnu tragediju, ali je uspeo da je prebrodi i da se vratio u Ameriku zbog sina, koji će kasnije postati NBA zvezda!

"Njegovoj ženi počinje da bude loše i jednog dana on dobije poziv i jave mu da je preminula u bolnici. Imala je retku bolest i preminula je. Sve vreme je učio sina da igra košarku i sin mu je bio jako dobar i talenatovan. Zato je odlučio da se vrati u Nju Džersi i da upiše sina u neku srednju školu koja ima dobar košarkaški program. Vratio se u Ameriku i dobio posao u Rojtersu u Svetskom trgovinskom centru. Jednog dana je ušao u hol Svetskog trgovinskog centra u 8:57, 2001. godine. Avion je udario u zgradu, ali on je preživeo", nastavio je svoju neverovatnu priču Brus Fin. A ona je postajala sve neverovatnija:

"Na kraju je njegov sin iz srednje škole otišao na koledž. Dobioa je ponude sa koledža, a onda je sa sinom otišao na Djuk da razgovara sa Majkom Kžiževskim. Kada su ušli u kancelariju Kžiževski je gledao TV, a na TV-u je bio Drederik koji igra za Boston protiv Djuka u 1988. godine. Izgubili smo tu utakmicu, iako smo vodili na poluvremenu. Njeov sin nije mogao da veruje da se Kžiževski seća njegovog oca, a "Kouč K" mu je rekao: "Slušaj, mnogo klinaca hoće da dođe na "Djuk", ali ako si ti kao ovaj čovek koga se sećam kada je igrao protiv mene, ako imaš takav karakter, Djuk želi tebe"", naveo je Fin, a onda na kraju otkrio o kome je sve vreme reč:

"Otišao je na Djuk, ali se povredio. Ipak, uspeo je da se vrati za završni turnir i odveo je ekipu na "Fajnal for". Onda je draftovan i uspeo je da ispuni očev san. Sin mog prijatelja Drederika je Kajri Irving. Tako da ako hoćete da znate zašto Kajri ima neke probleme lično, ako ne znate kako je da izgubite majku preko noći sa 10 godina, ne znam kako možete da pričate o tome", završio je on. A ovo je Drederik Irving, koji sa sinom igra košarku: